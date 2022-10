L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° novembre 2022. Un nuovo mese si accinge a iniziare, portando speranze, progetti e sogni nel cassetto da mettere in pratica. Allora, curiosi di sapere come sarà il primo giorno del nuovo mese di novembre? Bene, iniziamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 1° novembre consultando il responso delle stelle in merito a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Focus prioritario sui settori amore e attività di lavoro.

Previsioni zodiacali del 1° novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Con la Luna a favore, piacevolmente insediata nel cielo dell'Acquario, sarete nella condizione di spirito per godervi una giornata davvero al top, tranquilla e piacevolmente impegnata. Nel caso aveste deciso di accettare l’invito degli amici per iniziare a programmare una vacanza per il prossimo weekend, farete certamente una buona scelta. Nel lavoro, se siete in vena di cambiamenti, non rimandate a domani quello che potreste fare oggi: spedite quelle domande e aspettate speranzosi. In amore invece, se foste tra coloro che vivono un rapporto collaudato, non sarà qualche turbolenza dell’umore a intaccarlo.

Voi però state in campana cercando di limare eventuali spigolosità.

Scorpione: ★★. Giornata indicata dalle stelle decisamente poco positiva. Sarete purtroppo sotto tiro sia dalla Luna che da Urano, entrambi dissonanti. Dunque periodo abbastanza statico che potrebbe determinare un certo malumore generale. Infatti, la stasi è una parola che non compare nel vostro vocabolario, specie quando sono le circostanze a determinarla.

Sarete come leoni in gabbia sotto il tiro della Luna: gli obblighi della routine vi peseranno più del dovuto e vorreste essere altrove. Nel lavoro, soprattutto negli affari, cercate di scartare a colpo d’occhio quei progetti che vi sembra possano offrire poche garanzie di solidità. In amore, se avete in progetto di cercare casa, organizzatevi e andate insieme a esplorare nuove zone della città: sarà comunque divertente.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 1° novembre prevede un periodo incentrato nella maggior parte dei casi sul sottotono generale. Senza astri a fare il tifo per voi, la giornata dal punto di vista energetico si prospetta bloccata o priva di stimoli. Vi sentirete abbastanza stanchi e in alcuni momenti anche poco propositivi. Dovrete, a discapito di qualche occasione mondana, assecondare l’impellente bisogno di riposo. Nel lavoro, per valutare una buona opportunità d’investimento mettete a frutto le vostre competenze. Non fermatevi a un’analisi superficiale. In amore, alti e bassi sia in coppia che da single. In questo momento la mancanza di aiuti astrali sono la norma: non fate un dramma per ogni piccola incomprensione, magari dovuta soltanto alla poca voglia di fare.

Oroscopo e stelle del 1° novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo martedì l’attenzione che normalmente dedicate alle cose di ordinaria amministrazione potrebbe apparire un po’ affievolita. Magari sarà soltanto il frutto di una passeggera stanchezza, questo si. Visti gli attuali ritmi che tenete, è prevedibile che ci siano dei momenti in cui vi fermerete a tirare il fiato. Nel lavoro invece, proprio quando non ci contavate più, vi potrete togliere la soddisfazione di veder riconosciuta la validità di una vostra iniziativa. In amore, suggestioni improvvise potrebbero rapire la vostra attenzione e rendervi distratti nei riguardi della persona che avete a fianco.

Prendetevela pure comoda nelle cose marginali ma non quando serve il vostro aiuto. Per la persona amata niente ha più valore del vostro interesse: gli altri problemi possono attendere.

Acquario: ★★★★★. Splendida giornata in arrivo. Plutone in sestile a Nettuno e Giove, ambedue nel vostro segno, imprimerà un’ulteriore spinta in avanti. Ai successi nel lavoro si affiancherà un turbine di emozioni. Il cuore prenderà fuoco alla minima scintilla e la mente, sotto scacco dalla passione, non potrà certamente ribellarsi. Nel lavoro intanto, un appoggio su cui contavate, senza motivo farà dietro front svanendo. Ma non sarà certo questo a scoraggiarvi: se credete in ciò che fate, grazie ance alle ottime performance della giornata, sarete in una botte di ferro.

In amore l'approccio passionale si prevede impetuoso, raggiungendo l’effetto desiderato. Per chi è single le cose inizieranno a mettersi bene, solo che ci vorrà ancora un po' di pazienza. Energie fresche, forza e salute intanto sembrano inattaccabili. Mai abbassare la guardia ovviamente, anche se vi sentite solidi come una roccia.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 1° novembre, predice un periodo abbastanza in linea con quanto da voi sperato. Comunque, un pizzico di apatia, a voi poco congeniale, renderà lievemente opachi alcuni momenti della giornata. Accettate eventuali brevi blackout, magari approfittatene anche per tirare il fiato. Nei momenti liberi rivolgete più attenzioni a voi stessi e a chi avete accanto: la compagnia di persone in sintonia con il vostro modo di fare sarà davvero preziosa.

Nel lavoro potete permettervi ottimismo riguardo la riuscita di un progetto. State partendo col piede giusto, perciò d'ora in poi attenti a non sciupare tutto. In amore, fra il timori e la gioia vi ritroverete a fare progetti per il futuro, magari a pensare a una casa, uno spazio da condividere con chi amate. Se solitamente fate i nottambuli, sappiate che qualche ora di sonno in più potrebbe senz’altro portare grossi benefici.