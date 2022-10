Venerdì 28 ottobre troveremo sul piano astrale Giove spostarsi dal domicilio dell'Ariete ai Pesci (dove risiede Nettuno), nel frattempo la Luna transiterà nell'orbita del Sagittario. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Plutone rimarrà stabile in Capricorno e Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Mercurio, intanto permarrà nel segno della Bilancia come Urano assieme al Nodo Nord continueranno il transito in Toro. Il Sole insieme a Venere, in ultimo, stazioneranno in Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Sagittario, meno roseo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: giocherelloni. Spensierati e inclini allo scherzo, specialmente nella cerchia amicale, i nati Cancro potrebbero trascorrere questo venerdì godendo di un eccelso tono umorale, grazie al quale le brutture del quotidiano non gli sembreranno poi così invalidanti.

2° posto Sagittario: chiarimenti. Momento ideale in casa Sagittario per lanciarsi in un doveroso chiarimento con una persona cara, scambio di vedute che avrà buone chance di avere un epilogo positivo e, di conseguenza, donare agli arcieri un pizzico di tranquillità in più.

3° posto Pesci: lucidi. Nulla o quasi sfuggirà agli occhi attenti del dodicesimo segno zodiacale, nel corso del 28 ottobre, coi nativi che beneficeranno presumibilmente di una lucidità e una perspicacia da record che gli permetterà di anticipare gesti e parole altrui.

I mezzani

4° posto Scorpione: voglia di compagnia. Circondarsi di persone che gli vogliono bene davvero sarà, c'è da scommetterci, l'obiettivo primario del segno d'Acqua nella giornata che precede il weekend, in quanto i nativi saranno vogliosi di limitare al minimo indispensabile la vista dei nemici.

5° posto Capricorno: dritti al punto.

Girare attorno agli argomenti trattati non sarà, con buona probabilità, la metodologia comunicativa che attueranno i nati Capricorno in questo giorno d'autunno, col segno Cardinale che metterà in campo un mood spiccatamente schietto che non lascerà spazio a fraintendimenti.

6° posto Ariete: osservatori. Malgrado qualcosa probabilmente non quadrerà nel ménage amoroso di casa Ariete, i nativi agiranno con circospezione, limitandosi ad osservare il partner e guardandosene bene dal fare allo stesso domande da detective.

7° posto Leone: focus domestico. L'ambiente abitativo reclamerà a gran voce l'attenzione dei felini in queste ventiquattro ore, col segno di Fuoco che potrebbe trovarsi a presenziare a una riunione di condominio oppure a meditare l'acquisto di un nuovo elettrodomestico.

8° posto Bilancia: sfizi di gola. Anche i nati Bilancia più ligi a un sano regime alimentare, durante questo giorno d'ottobre, avranno buone chance di concedersi uno strappo alla regola, sebbene il rischio dietro tale piccola infrazione sarà quello di esagerare un po' con le calorie ingerite.

9° posto Toro: contrattempi. Un oggetto high-tech, come uno smartwatch o un assistente vocale, potrebbero fare le bizze e spazientire i nati Toro durante questa giornata di fine mese, col segno Fisso che proverà invano a sistemarlo anziché contattare un esperto del settore.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: stressati. Scadenze economiche in vista e una mole ingente di attività da portare a compimento saranno presumibilmente il motivo principe per il quale i nati Gemelli trascorreranno un venerdì alquanto stressante, dove l'unica nota meno tesa riguarderà l'amore.

11° posto Vergine: testa sotto la sabbia. Le prime due decadi di casa Vergine, durante questa giornata autunnale, potrebbero essere inclini a non voler vedere ciò che non va nel settore professionale, preferendo continuare a mettere la testa sotto la sabbia invece di reagire e affrontare di petto la situazione.

12° posto Acquario: spaesati. Complici i molteplici scombussolamenti nella gerarchia aziendale dell'ultimo periodo, i nati Acquario si sentiranno probabilmente spaesati al lavoro, notando che i vecchi punti di riferimento hanno cambiato mansione o, addirittura, azienda.