Venerdì 4 novembre troviamo sul piano astrale Giove, la Luna e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, nel frattempo Sole, Mercurio e Venere risiederanno sui gradi dello Scorpione. Plutone, intanto, resterà stabile nel domicilio del Capricorno, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Il Nodo Nord e Urano, infine, permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Scorpione, meno roseo per Sagittario e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: ottimisti. Sebbene esternamente possa non essere così palese, i nati Ariete metteranno in campo un mood spiccatamente ottimista questo venerdì, riuscendo a scorgere il bicchiere mezzo pieno anche in caso di eventuali imprevisti.

2° posto Scorpione: umore top. Il segno Fisso, specialmente nell'ambiente domestico, avrà ottime chance di godere di un eccelso tono umorale, grazie al quale sarà incline a scherzare coi figli e a punzecchiare la dolce metà.

3° posto Pesci: decisi. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso del 4 novembre, potrebbe beneficiare di maggiore sicurezza nei propri mezzi e determinazione d'intenti, soprattutto in campo professionale dove riceverà l'ammirazione di capi e colleghi.

I mezzani

4° posto Leone: focus sui dettagli. Grazie allo Stellium in ottava dimora sommato alla retrogradazione mercuriale, i felini saranno, c'è da scommetterci, spinti a concentrare le loro attenzioni sui dettagli dei progetti in fase embrionale, al fine di ottimizzarli per poi partire col vento in poppa.

5° posto Capricorno: affetti in primo piano. Nonostante le attività professionali alle quali badare non mancheranno in questo giorno novembrino, i nati Capricorno riusciranno ugualmente a ritagliarsi ampi spazi da dedicare alle persone alle quali vogliono bene.

6° posto Acquario: nuovi orizzonti. Giornata ideale in casa Acquario per fantasticare sul prossimo futuro, in quanto gli spiragli di natura professionale saranno presumibilmente molteplici e i nati nel segno, almeno con la fantasia, potranno immaginarsi in qualsiasi contesto lavorativo.

7° posto Bilancia: sereni. La via dell'armonia nei rapporti interpersonali dei nati Bilancia passerà, con buon probabilità, anche per questo venerdì, giornata dove la serenità nativa sarà contagiosa e capace di mitigare anche gli attriti più coriacei.

8° posto Gemelli: soluzioni. Sarà probabile che il lavoro darà qualche grattacapo al segno dei Gemelli in queste ventiquattro ore, specialmente alla prima decade che sarà chiamata a trovare delle repentine ed efficaci soluzioni per venirne a capo.

9° posto Vergine: bizzosi. Il nemico di casa Vergine questo venerdì potrebbe essere il nervosismo, mood bizzoso che parrà più evidente nella cerchia amicale, settore dove i nati nel segno parranno non sopportare che gli amici la vedano diversamente da loro.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: solitari. La voglia di stare in mezzo alle persone, ancor di più quelle che non conoscono, sarà probabilmente ai minimi termini, tanto che gli arcieri decideranno di coltivare la piantina della solitudine, magari iniziando a praticare arti meditative.

11° posto Cancro: taciturni. Feriti nell'orgoglio o delusi da un affetto caro, i nati Cancro potrebbero aver poca voglia di comunicare con gli altri, preferendo osservare il mondo circostante guardandosene bene dall'interferire con lo stesso.

12° posto Toro: lati ombra. Particolarmente ostico il parterre astrale rispetto al Sole di nascita di casa Toro, coi nati nel segno che avranno buone chance di dover fare i conti, durante questo giorno autunnale, coi loro lati ombra, al fine di prenderne coscienza.