L'Oroscopo del giorno 19 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì. In questo contesto andremo a sviluppare le previsioni su amore e lavoro indirizzate esclusivamente ai sei segni compresi nel filotto zodiacale dalla Bilancia fino ai Pesci. In analisi il giro di boa settimanale: mercoledì si spera possa portare serenità e buone nuove, se non a tutti almeno alla stragrande maggioranza di voi lettori. Curiosi di mettere nero su bianco il pensiero dell'Astrologia? Bene, allora senza indugi iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 19 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività quotidiane e ai rapporti affettivi in generale.

Previsioni zodiacali del 19 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Un mercoledì splendido, probabilmente senza problemi per molti del segno. Se poi ci dovesse essere qualcosa di impegnativo da affrontare, tranquilli, verrà risolto in men che non si dica. Favoriti da un sestile tra la Luna leonina e da Venere nel segno, ricucirete velocemente e senza tanti strascichi eventuali conflitti di coppia sorti giorni addietro. Anche i single si lasceranno coinvolgere e conquistare dalla lieta esuberanza di una persona appena conosciuta. Nel lavoro le stelle del periodo vi consigliano: se voleste appianare certe difficoltà lavorative, perché no prendere in considerazione l’aiuto di un amico competente?

In amore sarete dello spirito giusto per accettare e apprezzare le trovate un po’ piccanti del partner. L’accordo sarà sempre molto piacevole.

Scorpione: ★★★★. Mercoledì si profila poco pressante ma tratti anche piacevole da vivere. In molti casi si avrà da affrontare la solita giornata routinaria, tutto qua. Gestirete una situazione delicata, riuscendo a togliere tutti d’impaccio.

Riceverete l’apprezzamento e il ringraziamento di colleghi e superiori. I profitti derivanti da attività che avete recentemente intrapreso non si faranno attendere per molto. Praticamente sarete sufficientemente vincenti, anche perché non darete nulla per scontato. Da single state coltivando alcune relazioni giorno dopo giorno e in armonia col vostro sentire.

Da accoppiati, con il sostegno della Luna leonina avrete voglia di dare libero corso a passioni che finora erano state un po’ trattenute. Potreste essere presi da una irruenta volontà di praticare diverse attività per tonificarvi e sentirvi in forma.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 19 ottobre mette in campo la possibilità (tra l'altro molto concreta) che possa arrivare un mercoledì 'sottotono'. Soggetti a una certa instabilità, in molti vi chiederete se e quando verrà scoperto un pianeta capace di arginare la proverbiale testardaggine di voi Sagittario. Intanto continuate a lavorare per portare acqua al vostro mulino, evitando di mettervi in attrito con tutti. Cercate di farvi apprezzare per le vostre effettive capacità e non per ciò che secondo voi potreste essere, ok?

Nelle questioni economiche evitate accuratamente i colpi di testa, siate parsimoniosi nelle spese e oculati nel fare programmi a lungo termine. In amore vi sentirete un po' stanchi. Cambiate le carte in tavola, prendete le redini in mano e create nuove situazioni, più frizzanti. Passate un po’ del vostro tempo nella quiete della natura: dovrebbe diventare un appuntamento irrinunciabile.

Oroscopo e stelle del 19 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La noia e la scontata normalità a questo giro potrebbe averla vinta quasi su tutto. E allora? Non c'è motivo di crucciarsi, davvero. Basti pensare a chi non può contare sulla rassicurante routine ed è già un punto a vostro favore.

Sarete benvoluti da tutti, anche perché saprete modificare il vostro atteggiamento per facilitare la complicità e la sintonia con chi vi è accanto. Vi metterete a confronto con persone esperte e maliziose, ma sarete quasi sempre voi ad avere la meglio. Nel lavoro il vostro slancio costruttivo sarà sufficientemente ben accolto e supportato, anche se sottoposto alla supervisione di una équipe di colleghi esigenti e severi. In amore questo mercoledì saprete forse proporvi in modo nuovo, inatteso e il successo sarà garantito. La comunicazione contribuirà a un’intimità più appagante. Single, sarete al centro dell’attenzione!

Acquario: ★★★★★. Ottimo periodo messo a disposizione dall'Astrologia quotidiana.

Pronti a vivere una giornata all'insegna dei "no problem"? Benissimo: pensare positivo è sempre una mezza vittoria, in ogni caso vi dà la spinta ad agire con l'atteggiamento dei vincenti. Se la settimana vi avesse sballottato su e giù come sulle montagne russe, oggi la Luna e gli astri collaborano per darvi la giusta serenità. Il trigono Venere-Saturno sarà come una voce suadente che vi chiama, invitandovi a scegliere fra le mille possibilità. Nel lavoro sappiate che l’irruenza non è mai un fattore positivo, specialmente quando spinge l’interlocutore a chiudersi a riccio e a non concedervi fiducia: fatevi due conti e regolatevi. In amore, il vostro modo di amare spesso è bizzarro, seppur sincero e disinteressato.

Ogni tanto ricercate l’affinità mentale, ma davanti alla prospettiva di obblighi e doveri vorreste darvi alla fuga...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 19 ottobre, vede un periodo lievemente blando, tipo il bicchiere mezzo pieno. Tutto sta nel saper bene amalgamare le circostanze positive con quelle eventualmente negative, privilegiando le prime ovviamente. Non dovreste avere problemi di sorta, ma non contate troppo sulla prontezza di riflessi o sulla vostra capacità di giudizio: meglio navigare a vista. Il vostro intuito è al momento intorpidito e potrebbe restituire informazioni false o fuorvianti. È consigliabile pertanto verificare cose, persone e situazioni prima di dar loro credito.

Nel lavoro un progetto a cui tenete è in fase di decollo, quindi non siate impazienti: non cercate di non rovinare tutto proprio sul più bello. In amore molto dipenderà da quanto è importante il rapporto: se ci tenete, non siate polemici e non rimarcate ogni piccola mancanza. Con lo spirito giusto sarete capaci di essere intraprendenti. Fioriscono avventure amorose per molti single: potranno contare su smalto e nuova grinta.