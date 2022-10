L'oroscopo di martedì 18 ottobre ha in serbo tante novità. I pianeti, grazie ai loro movimenti, avranno un impatto molto forte sulla vita lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi non vedrà l'ora di mettersi alla prova e chi verrà rapito dalle dinamiche amorose.

In particolare, Ariete, Scorpione e Acquario saranno carichi di energia, mentre Toro, Leone e Pesci non riusciranno a dare il massimo. Gemelli, Vergine e Sagittario daranno la priorità alle emozioni e, infine, Cancro, Bilancia e Capricorno cercheranno di migliorare la loro vita sociale.

Alla fine delle previsioni astrali del 18 ottobre è presente anche una classifica generale in modo da rendere più lineare la descrizione dell'andamento della giornata.

Previsioni astrali del giorno 18 ottobre: tanta energia per Ariete, Cancro socievole

Ariete: sarete inarrestabili. Avrete così tante energie da riuscire ad affrontare le situazioni più disparate. Darete una svolta alla vostra quotidianità e la movimenterete con iniziative divertenti e propositive. Vi piacerà stare a contatto con il partner e la famiglia, ma non vi farete influenzare dalle loro opinioni. Voto 8.

Toro: sarete arrabbiati con voi stessi. Avvertirete il desiderio di migliorare la vostra posizione economica e di acquisire abitudini positive.

Purtroppo, però, avrete a che fare con imprevisti che vi impediranno di mettere in pratica i buoni progetti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non rinunciare e di attendere il momento propizio. Voto 4.

Gemelli: il fascino del partner avrà un forte peso. Non riuscirete a dirgli di no, neanche quando sarete più dubbiosi.

Condividerete le vostre emozioni e cercherete di essere completamente sinceri. Il lavoro rappresenterà una sfida non indifferente. In alcuni momenti, le responsabilità potrebbero sembrarvi eccessive. Voto 5.5.

Cancro: sarete molto gentile con gli altri. Il vostro interessamento non potrà che farvi onore. Odierete le ingiustizie e vi opporrete con forza alle discriminazioni.

Il lato sensibile del vostro carattere attirerà l'attenzione delle persone che vi staranno attorno. Fate attenzione, però, a non combattere battaglie già perse in partenza. Voto 7.

Oroscopo e voti del 18 ottobre: Leone giù di corda, Vergine innamorata

Leone: la stanchezza rischierà di avere la meglio sui vostri obiettivi. Sarete piuttosto apatici. La mancanza di sonno e lo stress eccessivo, però, non vi metteranno nelle condizioni adatte. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non trascurare il benessere personale. Alcuni piccoli gesti vi saranno di grande aiuto. Voto 4.5.

Vergine: prenderete le distanze da una quotidianità piatta e priva di stimoli. Vi piacerà svolgere sempre attività nuove e diverse.

Proverete a coinvolgere gli amici e il partner. Non tutti accetteranno di condividere con voi determinate esperienza, però, in generale, avrete un riscontro molto positivo. Voto 8.5.

Bilancia: vi renderete conto di non avere abbastanza amici per i vostri gusti. Inizierete ad approcciarvi a nuovi contesti sociali, in modo da poter conoscere persone nuove. Sarà un esperimento interessante perché vi costringerà ad uscire dalla vostra zona sicura. Alcune persone vi stupiranno. Voto 7.5.

Scorpione: l'assetto astrale sarà molto favorevole. Vi relazionerete con grande sicurezza. Non metterete in dubbio le vostre idee, ma sarete aperti a un confronto costruttivo. Il partner farà di tutto per restarvi accanto.

Ricambierete i suoi sentimenti, ma non vorrete essere coinvolti in una relazione troppo opprimente. Voto 9.

Previsioni zodiacali del 18 ottobre: Sagittario emozionato, Acquario energico

Sagittario: sarete molto sensibili ed empatici. Tenderete a indossare i panni degli altri e ad assorbire i loro sentimenti. Questo vi renderà in grado di instaurare relazioni di ogni tipo, però, sarà anche difficile da gestire. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a distaccarvi un po'. Voto 6.

Capricorno: non metterete alcun freno alla vostra solarità. Interagirete serenamente anche con persone sconosciute. Parlerete di voi stessi senza alcun problema. In alcune occasioni, però, rischierete di essere un po' invadenti.

Non tutti, infatti, saranno disposti ad affrontare certi argomenti. Voto 6.5.

Acquario: questa giornata sarà caratterizzata da un umore davvero frizzante. Avrete sempre il sorriso sulle labbra. Affronterete ogni momento con gioia e determinazione, senza perdervi in inutile lamentele. Inoltre, sarete disposti ad ascoltare il prossimo, anche se questo significherà togliere tempo a voi stessi. Voto 9.5.

Pesci: avrete la sensazione di stare sempre un passo dietro agli altri. Proverete a recuperare e ad aumentare il ritmo, ma il risultato non cambierà. In realtà, sarete voi a essere eccessivamente severi nei vostri confronti. Questo atteggiamento non vi farà crescere, ma vin creerà solo maggiore insicurezza.

Voto 5.

Classifica del 18 ottobre di tutti i segni zodiacali