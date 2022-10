L'oroscopo di domenica 16 ottobre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche si concentrano sull'andamento della giornata, mettendo in evidenza gli aspetti principali della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. C'è chi proverà un forte interesse verso gli amici e chi, al contrario, non avrà voglia di impegnarsi in un legame stabile. La classifica finale permette di avere un quadro ancora più completo.

Previsioni astrologiche del giorno 16 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'ansia sarà una componente molto marcata di questa giornata.

Non ve ne libererete facilmente, ma non dovrete gettare la spugna. Avrete modo di cambiare le carte in tavola e di ritrovare la vostra serenità. La famiglia e gli amici non smetteranno di starvi accanto. Voto 5.

Toro: sarete travolti da una passione innegabile. Ancora una volta, vi ritroverete stretti tra le braccia del partner. La domenica assumerà una magica nota di romanticismo. Forse, non riuscirete a esprimere i vostri sentimenti con le parole, ma i fatti parleranno con voi. Tanta fortuna in amicizia. Voto 9.

Gemelli: sarete grintosi e determinati. Utilizzerete tutte le tecniche di seduzione a vostra disposizione per conquistare la persona amata. Non sarà difficile fare breccia nel suo cuore, ma non dimenticate di mostrare anche la vostra sensibilità e coerenza.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di procedere con cautela. Voto 8.

Cancro: darete spazio a tutta la vostra creatività. Volerete con la fantasia perché avvertirete la necessità di allontanarvi dalla dura realtà. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di utilizzare l'immaginazione per dare vita a qualcosa di prezioso: in futuro potrebbe tornarvi molto utile.

Voto 6.

Oroscopo di domenica 16 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete uno spiccato spirito artistico. Vi perderete nella bellezza delle cose belle. Non si parlerà solo di oggetti materiali, ma anche di emozioni astratte. Sarete di ottima compagnia, però, almeno per il momento, non sarete disposti a impegnarvi in un rapporto sentimentale stabile.

Voto 7.5.

Vergine: inizierete ad avere qualche piccolo ripensamento in ambito sentimentale. Non sarete più tanto sicuri delle vostre scelte. Analizzerete con attenzione tutti i risvolti, in modo da concentrarvi su alcuni aspetti che ritenete importanti. L'assetto stellare, nel corso dei prossimi giorni, sarà più favorevole. Voto 5.5.

Bilancia: ogni vostro approccio sentimentale sarà rispedito al mittente. Non sarà il momento giusto per dedicarvi a una storia d'amore. L'anima gemella dovrà ancora arrivare. Nel frattempo, però, avrete modo di inserirvi in nuovi contesti. Questo vi permetterà di spaziare con le amicizie. Voto 6.5.

Scorpione: la relazione con il partner sarà caratterizzata da alti e bassi.

Farete fatica a trovare il giusto feeling perché non farete altro che scontrarvi. Avrete bisogno di dare una nota di serenità a questa giornata. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a concentrarvi sulle vostre passioni. Voto 4.5.

Previsioni zodiacali del 16 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: apparirete un po' incerti, ma il partner vi aiuterà a mettere fine a tutti i vostri dubbi. Le sue parole faranno breccia nel vostro cuore in un modo dolcissimo. Crederete ciecamente in lui, evitando le malelingue. Purtroppo, diventerete le vittime ideale per l'invidia altrui. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non reagire. Voto 7.

Capricorno: ogni azione avrà delle conseguenze.

Non sarete disposti, però, a prendervi le vostre responsabilità. Vi convincerete di avere ragione e di non meritare un determinato trattamento. Gli amici vi appoggeranno, ma cercheranno anche di aiutarvi a riflettere. La situazione potrebbe ribaltarsi. Voto 4.

Acquario: sarete giocosi e divertente. Il vostro modo di fare non passerà inosservato agli occhi degli amici e di tutte le persone che vi vogliono bene. Saprete organizzare delle bellissime cene e non vedrete l'ora di radunare il più alto numero di conoscenti possibili. Sarete inclini all'amore. Voto 8.5.

Pesci: proverete moltissimo affetto verso gli amici. Sarete lieti di poter partecipare alle dinamiche di gruppo. Darete il vostro contributo, senza esagerare nei toni.

Sarete disposti ad ascoltare tutti e a scendere a compromessi. In alcuna circostanza, però, accetterete la mancanza di sincerità. Voto 9.5.

Classifica del 16 ottobre