L'Oroscopo del giorno 17 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì. Ad essere sottoposti ad accurata analisi i sei segni inquadrati nella seconda tranche dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il primo giorno della nuova settimana si spera possa essere altamente positivo per i nati in uno dei tre segni d'Acqua. Infatti la Luna, già posizionata nel segno del Cancro, porterà una ventata di freschezza anche agli appartenenti a Pesci e Scorpione. Ottimo il periodo anche per i nati dell'Acquario, favoriti da Marte e Saturno nei riguardi di Venere e Sole nel segno.

In lieve disagio invece coloro della Bilancia e del Sagittario, indicati entrambi in periodo poco positivo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di lunedì 17 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Un lunedì poco positivo, probabilmente inficiato da un malinconico sottotono generale. Con la Luna cancerina che crea una quadratura a Sole e Venere nel segno, più che i fatti prevarrà, durante la giornata, un ingorgo di emozioni. Fate in modo però che l’emotività non soggioghi il raziocinio, rendendovi privi di obiettività. Nel lavoro potrebbe capitare persino di dover sentir dire cose poco piacevoli dai colleghi.

D’altra parte voi farete comprendere poco le vostre intenzioni e scatenerete delle controversie infinite. In amore, se siete single, per amor di pace cambierete idea ogni volta che qualcuno esprimerà un’opinione. Meglio, più semplicemente, essere se stessi e tirare avanti come sempre.

Scorpione: ★★★★★. Lunedì piacevolissimo, senz'altro favorito dalla Luna in Cancro.

Nel vostro cielo c’è un gran fermento: si avvicinano sempre più sia il Sole che Venere, entrambi pronti a portare strepitosi rinnovamenti a molti nati del segno. Intanto, fate vostro questo giorno così schietto e fortunato rendendo costruttivo ogni singolo minuto che passa. Grazie ad amici compiacenti, avrete la possibilità di esprimere quello che sentite nel profondo nei confronti di una persona che interessa particolarmente.

Giocherete le vostre carte vincenti, che sono la sensualità più calda ma anche un prezioso senso pratico. Mostrerete la potenza del vostro cuore! Nel lavoro altresì, dimostrerete ancora una volta che con le chiacchiere e le fantasie non si fa niente. E sfodererete il vostro invidiabile saper fare per lasciare tutti di stucco.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 17 ottobre non vede troppo a favore questo anticipo di settimana. Complici alcune situazioni che vi trascinate dietro da qualche tempo, forse non avrete l'opportunità di vivere la giornata come avreste voluto. In qualche caso poi avvertirete una certa insofferenza verso chi vi è accanto, ma non riesce a darvi ciò a cui tenete di più: ascolto, appoggio e sostegno.

Nel frattempo non trascurate la persona del cuore: dedicategli tante attenzioni, senza timore di essere invadenti. Single, se incontrerete una persona che secondo l'intuito non potrà mai essere definitivamente vostra, allora pensateci bene prima di cadere tra le sue braccia. Nel lavoro sarete animati da tanta voglia di sfondare. Per centrare questo obiettivo, sarete disposti anche a fare straordinari su straordinari: speriamo bene (per voi).

Oroscopo e stelle del 17 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un lunedì buono quanto basta, anche se sottoposto a diversi alti e bassi difficili da prevedere. Si consiglia di tenere un po' di più gli occhi e le orecchie bene aperti.

In questa prima giornata della settimana al lavoro vi aspetta una fitta rete di impegni, peraltro piuttosto noiosi, che deleghereste volentieri a qualcun altro. Se sarete costretti a rivedere i vostri programmi, non ve la prendete e fate di necessità virtù. Nel frattempo cercate di non essere troppo rigidi nei vostri giudizi, specialmente nei confronti di una persona che ancora non conoscete bene. In amore invece, dovreste scegliere con maggiore attenzione le persone da frequentare. Se poi voleste giocare col fuoco, allora fate attenzione a non spingervi oltre un certo limite: potreste scottarvi per davvero!

Acquario: ★★★★★. Che giornata con Marte e Saturno in trigono astrale a Venere e Sole, astri presenti nel vostro settore.

Senz'altro in tanti darete spazio alla vostra voglia di divertirsi, di incontrare amici simpatici, solari, stimolanti. Viaggerete con la mente spaziando tra una miriade di desideri, ovviamente alla ricerca di qualcosa capace di far risalire l'umore e la felicità. Cercate di rinnovarvi lasciando spazio a nuove esperienze, nuove persone o nuovi modi di intendere la vita. Anche a lavoro trascorrete questo primo giorno della settimana tranquilli e rilassati. Se proprio non potete staccare completamente, meditate sul da farsi per la prossima settimana. Siate sensibili ed intuitivi in ambito di coppia, pronti a cogliere il consiglio di una persona cara per risolvere alcuni recenti intoppi.

Pesci: "top del giorno".

L'oroscopo del giorno, di lunedì 17 ottobre, predice un periodo davvero spettacolare. Una meravigliosa Luna in Cancro splendidamente posizionata in trigono al vostro buon Nettuno nel segno, porterà una nuova aria in ambito sentimentale. Saprete cogliere con puntualità qualsiasi cambiamento in atto nella vostra famiglia, li saprete gestire e ne trarrete una grande soddisfazione personale. Saprete come vivere aperti a tutte le esperienze e in sintonia con il divenire dell’esistenza. Sforzatevi di non assumere atteggiamenti provocatori per far ingelosire la persona che vi ama: non servirebbe a nulla. Chi è single sia meno istintivo e più realista. Nel lavoro invece riuscirete a mettere in sicurezza qualsiasi contrasto per questioni di potere, sia con i colleghi che nelle relazioni con i superiori.