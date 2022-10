L'Oroscopo della giornata di domenica 16 ottobre vedrà la Luna in congiunzione al segno del Cancro, che avrà buon senso e saprà vivere un rapporto più affiatato, mentre con pazienza e capacità, l'Ariete sarà in grado di mettere insieme progetti di qualità superiore. Il Capricorno potrebbe essere piuttosto frustrato in amore, mentre i Pesci saranno più parsimoniosi, soprattutto al lavoro.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 16 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 16 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: questa settimana si chiuderà con la Luna in quadratura per voi nativi del segno, che dal punto di vista sentimentale non sarà di certo d'aiuto.

Single oppure no, essere permalosi non vi aiuterà a stabilire un buon rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo Giove vi aiuterà a mettere insieme progetti di qualità superiore, ma attenzione comunque a Mercurio opposto che potrebbe rallentarvi. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli secondo l'oroscopo di domenica 16 ottobre. La Luna sarà in sestile dal segno del Cancro, e con la vostra fiamma sarete in grado di godere di un'intesa migliore, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo impegno e cura nei rapporti con i colleghi saranno importanti per cercare di raggiungere risultati migliori. Vobto - 7️⃣

Gemelli: anche se la Luna non sarà più nelle vostre corde, quest'ultima giornata della settimana non sarà affatto male per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, stare in pace a livello emotivo in questo periodo sarà molto importante. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata davvero produttiva per voi, con occasioni davvero golose da prendere al volo. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione sarà un piccolo ma valido aiuto per recuperare terreno sul fronte sentimentale.

Secondo l'oroscopo però, avrete ancora molta strada fare, e con Venere in quadratura non sarà facile il vostro percorso insieme alla vostra fiamma. in ambito lavorativo alcuni progetti sembrano aver preso il via, e adesso dovrete essere in grado di saperli gestire. Attenzione dunque a Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile in questa giornata per voi.

Venere in sestile dal segno della Bilancia vi farà sentire amati dal partner, e con quella voglia di stargli sempre vicino. Se siete single saper ascoltare a volte è un gran vantaggio. Nel lavoro la disponibilità sarà il vostro cavallo di battaglia, un punto forte che potrebbe mettervi in una posizione più agiata. Voto - 8️⃣

Vergine: l'astro argenteo tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale ci sarà una buona armonia e intesa, ma soprattutto, buon senso e responsabilità, da permettervi di vivere un bel rapporto. In ambito lavorativo forse non sarete i migliori del settore, ciò nonostante siete molto bravi a studiare la gente, e i vostri progetti. Sfruttate questa vostra virtù.

Voto - 7️⃣

Bilancia: quest'ultima giornata della settimana vedrà la Luna a sfavore secondo l'oroscopo. In amore potrebbe esserci qualche sbavatura nel vostro rapporto. Attenzione dunque a non rendere le cose più difficili tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro determinazione e concentrazione faranno parte dei vostri pregi, e con questo cielo favorevole saprete come sfruttarle per arrivare al successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: una bella Luna in trigono dal segno del Cancro accenderà il vostro fine settimana. In ambito amoroso dunque potrete vivere bei momenti con la persona che amate, ma anche voi cuori solitari potreste fare piacevoli incontri. Sul fronte professionale dovrete essere più dinamici, e svolgere i vostri progetti con maggior grinta.

Voto - 8️⃣

Sagittario: questo cielo vi sorriderà sul fronte lavorativo. L'impegno da parte vostra non mancherà, ciò nonostante potrebbero esserci delle spese importanti da fare. In amore potrebbero esserci discussioni importanti con la persona che amate, che potrebbero portare avanti il vostro rapporto. Se siete single flirt e nuovi incontri potrebbero caratterizzare questa giornata di domenica. Voto - 8️⃣

Capricorno: anche la Luna si metterà contro di voi, quindi la situazione potrebbe farsi frustrante per voi nativi del segno. Single oppure no, avrete una gran voglia di evadere, ma anche di ricominciare daccapo. Un po’ meglio sul fronte lavorativo, ma con astri come Giove e Mercurio in cattivo aspetto, non tutte le ciambelle verranno col buco.

Voto - 5️⃣

Acquario: sfera sentimentale favorevole nel corso di questa domenica per voi. Venere in trigono dal segno della bilancia non vi farà mancare nulla per vivere momenti davvero teneri e romantici con la persona che amate, ma anche voi single potreste fare incontri particolari, che rimarranno impressi nella vostra mente. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete pimpanti e fortunati, sicuri delle vostre capacità. Sarà possibile dunque mettere insieme risultati eccellenti. Voto - 9️⃣

Pesci: cercherete di essere più parsimoniosi sul posto di lavoro in questa giornata di domenica. Conoscete bene le vostre potenzialità e avrete molto da dimostrare, dovrete solo impegnarvi per riuscire nell'impresa. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in trigono dal segno amico del Cancro sarà un ottimo pretesto per godere di una relazione migliore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣