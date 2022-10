L'oroscopo di lunedì 17 ottobre nasconde tante novità. Le previsioni astrologiche, basandosi sull'impatto dei movimenti planetari, descrivono cosa accadrà nella vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Non tutti saranno interessati all'amore. Infatti, ci sarà chi metterà al primo posto il lavoro e l'ambizione personale. Ogni profilo è accompagnato da un voto complessivo e, alla fine, è possibile trovare la classifica generale che riassume l'andamento della giornata.

Previsioni astrologiche di lunedì 17 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vivrete gli imprevisti con molta naturalezza. Preferirete avere tutto sotto controllo. Questo aspetto caratteriale vi metterà un po' in crisi, però, con il passare della giornata riuscirete a trovare un certo equilibrio. Inoltre, terrete in considerazione i consigli dei vostri amici. Voto 6.5.

Toro: le discussioni non vi lasceranno tranquilli. Tenderete a scontrarvi con gli amici in modo piuttosto marcato. Avrete diritto di esprimere la vostra opinione, ma dovrete cercare di mitigare i toni. Un atteggiamento troppo sicuro, infatti, potrebbe mettere in difficoltà le persone che vi staranno accanto. Voto 4.5.

Gemelli: lavorerete duramente per raggiungere il successo lavorativo.

Sarete disposti a compiere dei sacrifici pur di realizzare i vostri sogni. Porterete a termine tutte le mansioni con precisione. Metterete cura nei dettagli e vi impegnerete per dare vita a un clima stabile. Voto 9.

Cancro: sarete sensibili nei confronti degli altri. Cercherete di aiutarli nelle più svariate circostanze. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere un po' troppo generosi, ma voi non avrete alcun rimpianto.

Sarete anche molto curiosi e desiderosi di fare nuove scoperte. Il lavoro migliorerà. Voto 8.5.

Oroscopo del 17 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete alla ricerca di una nuova serenità. Vorrebbe abbandonare le vecchie dinamiche per iniziare un periodo di transizione. Non si tratterà di un obiettivo facile. Dovrete impegnarvi per riuscirci.

Per fortuna, avrete tutte le risorse necessarie. Anche il supporto esterno non mancherà. Voto 7.5.

Vergine: il vostro obiettivo sarà quello di distinguervi dagli altri. Tenderete tuttavia a esagerare alcuni comportamenti. Il partner farà fatica a mettersi nei vostri panni e anche gli amici avranno dei tentennamenti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mettervi alla ricerca di un nuovo equilibrio interiore. Voto 4.

Bilancia: rispetto ai giorni precedenti, sarete più spontanei. Dimostrerete maturità, soprattutto nelle relazioni sociali. Sarete comprensivi con il partner e disposti a chiarire qualsiasi incomprensione. Gli amici vi troveranno di grande compagnia, ma la famiglia sarà ancora molto protettiva.

Voto 8.

Scorpione: vorrete dare un'altra possibilità al partner. Vi muoverete cautamente, cercando di non bruciare le tappe. Vorrete evitare fraintendimenti e litigi. Potrebbe essere il momento giusto per un cambiamento, ma non avverrà se non ci crederete abbastanza. L'aiuto degli amici sarà essenziale. Voto 6.

Profili zodiacali e previsioni astrologiche del 17 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete lucidi e determinati. Non subirete le influenze altrui, ma prenderete in mano la situazione. Eviterete i litigi e i confronti poco produttivi. Preferirete concentrarvi su voi stessi, in modo da raggiungere i vostri sogni. I rapporto interpersonali saranno caratterizzati da tanto affetto e stabilità.

Voto 9.5.

Capricorno: ambizione, determinazione e coraggio saranno gli elementi principali di questa giornata. Presterete attenzione soprattutto al mondo lavorativo. Sarete contenti della vostra situazione, però, non per questo, smetterete di lottare. Sarete sempre pronti a migliorarvi. Voto 7.

Acquario: non riuscirete a mantenere la vostra posizione. Cambierete idea velocemente, rischiando di contraddirvi. Il partner non sarà affatto contento di questo atteggiamento. Cercherà un punto di incontro, però, non sarà il momento giusto. Le previsioni astrologiche vi consigliano un'attenta riflessione. Voto 5.

Pesci: inizierete ad avere dei dubbi sul partner. Non sarà facile fare chiarezza. Cercherete un dialogo aperto e genuino, ma la situazione prenderà una piega inaspettata.

Dovrete ricorrere al vostro buon senso per gestire gli avvenimenti futuri. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non isolarvi. Voto 5.5.

Classifica finale del 17 ottobre

La classifica generale di lunedì 17 ottobre mette in luce le diverse posizioni dei segni zodiacali. Questa giornata sarà caratterizzata da un Sagittario più brillante che mai, mentre la Vergine dovrà affrontare qualche difficoltà in più rispetto agli altri.