Secondo l'oroscopo del 17 ottobre, i nati sotto il segno dell’Ariete, sentimentalmente impegnati, si sentiranno molto amati. Per le persone Toro che hanno lottato contro la depressione, sarà una giornata un po’ problematica, invece, per il segno del Capricorno sarà una giornata tranquilla in amore. Se volete sapere che cosa accadrà nelle prossime ore, qui trovate le previsioni dell’amore e della salute per la giornata di lunedì 17 ottobre.

Amore e salute secondo l'oroscopo del giorno 17 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se avete una storia d’amore, vi sentirete molto amati.

Alcuni single del segno si divertiranno a flirtare con una persona nata sotto il segno del Sagittario. Siete in buona salute, ma potreste avere qualche problema con la vostra pelle nelle prossime ore.

Toro – Coloro che sono sposati avranno un problema con il loro stile di comunicazione. L'oroscopo consiglia di parlare in maniera chiara con il vostro partner e di assicurarvi che capisca perfettamente i vostri discorsi. Nessun problema per quanto riguarda la salute, sia fisica che mentale. Tuttavia, coloro che hanno sofferto di depressione in passato potrebbero avere una giornata un po’ problematica.

Gemelli – Il vostro bisogno di esprimere liberamente i vostri pensieri e di agire senza costrizioni, può rendervi irritabili ai suggerimenti altrui, anche se possono essere di grande aiuto.

Non saltate alle conclusioni nelle relazioni, controllate bene i fatti. È un buon momento per fissare gli obiettivi di salute.

Previsioni dell'amore e della salute per il giorno 17 ottobre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – A volte è più nascondere i problemi sotto il tappeto, nessuno è essente da colpe. Adesso, però, è il momento di parlare chiaro con la persona che amate.

In salute, sapete benissimo di cosa avete bisogno, quindi, prendetevi del tempo, raggiungete il posto in cui vi sentite felici e fate un viaggio interiore.

Leone – Se avete una relazione, questa è la giornata perfetta per un appuntamento al chiuso. Assicuratevi di comunicare chiaramente i vostri sentimenti alla persona che ha fatto breccia nel vostro cuore.

Alcuni single del segno andranno d’accordo con i segni della Bilancia. Tenete sotto controllo il vostro intestino, assicuratevi che non ci siano fastidi di qualsiasi natura. La meditazione è un ottimo modo per liberarvi dell’energia negativa. Tutto sommato, la vostra salute è buona.

Vergine – Anche se siete un partner molto devoto, ogni tanto vi allontanate un po’ e sapete anche i motivi. I single del segno sono troppo concentrati sulla famiglia e sulla loro carriera per pensare anche all’amore. Una volta che cambierete le abitudini e diventerete più sani, vi sentirete meglio. È molto probabile che sperimenterete molti cambiamenti di umore durante il giorno.

Astrologia e oroscopo per il campo dell'amore e della salute: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Nel corso della giornata potreste pensare che il vostro partner d’amore non si stia impegnando abbastanza o non stia facendo del suo meglio. Questo può farvi sentire un po’ tristi e incompresi. I single del segno sono più focalizzati sul portare a termine le cose. Il vostro corpo ha bisogno di almeno sette ore di sonno e al momento non state soddisfacendo le sue richieste. Dovete cambiare un po’ il vostro programma di sonno.

Scorpione – Alcuni cuori solitari del segno potrebbero vinto il jackpot su un'app di appuntamenti. Preparatevi per una storia d’amore profonda, ma fugace. Smettetela di giudicarvi in base agli altri, dovete amare di più voi stessi e accettare i vostri ritmi e il vostro fisico.

Sagittario – Anche se Venere vi trasmette forti vibrazioni, non siete molto contenti della vostra relazione d’amore. I single del segno vivranno un flirt indimenticabile. In salute, se vi allenate da un po’ di tempo, state finalmente vedendo i risultati di cui siete molto soddisfatti.

La giornata del 17 ottobre secondo l'oroscopo dell'amore e della salute: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – I nati sotto questo segno che hanno una relazione d’amore godranno di una tranquilla giornata con la persona amata. Venere sta influenzando pesantemente i single del segno, specialmente di notte. Flirtare con una persona che appartiene al segno dell’Ariete aumenterà il vostro ego. Attenzione alla schiena, allungatevi e riscaldatevi sempre correttamente prima di allenarvi.

Lo yoga può fare miracoli per la vostra schiena.

Acquario – Questa è la giornata perfetta per organizzare un appuntamento romantico con la persona che vi piace tanto, vedrete che si avvicinerà molto a voi. Alcuni cuori solitari del segno perderanno la testa per un segno di fuoco. È giunto il momento di prendervi più cura di voi stessi. Non deve essere un cambiamento radicale, iniziate a essere più cauti con le vostre abitudini alimentari e sportivi.

Pesci – Non dovreste fuggire dalle discussioni in amore; il vostro partner potrebbe intuire subito ciò che vi frutta nella vostra testa. Ricordatevi di non essere vaghi o criptici, basta parlare con sincerità e franchezza. In salute, siete sulla buona strada, quindi, andate avanti ed eliminate tutte le cose tossiche e nocive per il vostro corpo e la vostra mente.