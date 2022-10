L'Oroscopo del giorno 18 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali del martedì. A tenere alta la curiosità l'Astrologia interessante il secondo giorno della settimana, in questo contesto messo a confronto con i sei segni della seconda tranche zodiacale. Ansiosi di sapere come andrà il periodo in analisi? Certo che sì, pertanto iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di martedì 18 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata indicativamente da considerare stabile ma assai routinaria. Saprete ricavare abbastanza, se non in qualche caso il meglio, da diverse situazioni che vivrete oppure dalle persone che frequenterete e questo sarà il grande pregio che tutti vi riconosceranno. Vista la ferrea determinazione che possedete, sfruttatela mettendola al servizio di una buona causa. Nel lavoro intuizioni preziose in arrivo. Non esitate e metterle subito in pratica e solo in un secondo momento parlatene con chi vi è accanto. In amore invece, dolci malizie ed insinuanti delicatezze faranno parte della strategia di un nuovo pretendente, ma voi preferirete l’amore di sempre, semplice e regolare.

Controllatevi bene, evitando di correre il rischio di infrangere le regole di prudenza e regolatezza.

Scorpione: ★★★★. Martedì da vivere secondo i soliti canoni, i vostri. Andate dove l’istinto vi porterà. Spaziate da una situazione all’altra, sperimentate nuovi ambienti e relazioni: non fatevi soffocare dalla monotonia. Non importa se ciò comporterà un allentamento momentaneo dei rapporti con gli amici, impegnati altrove.

Nel lavoro non vi scoraggiate se un progetto non è realizzabile da adesso: mettetelo in un cantuccio ed aspettate tempi migliori per riproporlo. In amore il partner vi farà forse proposte convincenti. Vi lascerete andare e apprezzerete con gioia i suoi seducenti inviti. Per i single premurose attenzioni in arrivo da parte di qualcuno molto ambito.

Venere dal segno della Bilancia vi tirerà su di morale regalando spicchi di momenti fatti di buonumore.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di martedì 18 ottobre predice un martedì abbastanza impegnativo. Si profila un periodo sottotono. La vostra indole è socievole, ma se vi si pestano i piedi, sapete reagire con fermezza e pretendere, senza mezze misure, di essere rispettati. La vostra situazione economica è rassicurante, al punto che vi permetterà di chiudere alcuni sospesi. Nel lavoro, vitali e brillanti, saprete portare acqua al vostro mulino. Se cercate un impiego o occupazione preparatevi accuratamente per un colloquio fortunato. In amore vivrete momenti di preziosa rassicurazione emotiva. Avrete la possibilità così di assaporare una stabilità a lungo cercata e desiderata.

Destreggiatevi tra gli impegni cercando di non rinunciate ad un invito, per divertirvi in modo intelligente con persone brillanti.

Oroscopo e stelle del 18 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata ottima, tutta all'insegna delle buone stelle del periodo. Col favore della Luna nel segno del Leone, questo martedì vi armerete di buoni propositi e di tantissima generosità verso chi avesse bisogno di aiuto. Sarete tolleranti, disponibili e anche un pizzico più ottimisti del solito: avrete lo stato d’animo di chi è in pace con il mondo intero e non gli importa nulla di come potrebbe evolvere la vita. Nel lavoro la buona stella di Plutone brillerà per voi in modo molto intenso aiutandovi a superare eventuali ostacoli, forse a vincere in alcune competizioni e magari persino a sfruttare l’inventiva che alberga in voi.

In amore, se siete single avrete successo in quegli ambienti che avete da poco iniziato a frequentare: potrebbero esserci belle storie pronte a mettere radici. Un viaggio sarebbe perfetto per dare risposta alla vostra esigenza di movimento.

Acquario: ★★★★. Un periodo routinario, anche se discretamente positivo, sta per affacciarsi nella vostra vita quotidiana. Il consiglio è quello di non cercare di adattarsi a tutti i costi a situazioni e persone che non avvertirete sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Nel lavoro decisamente no alla fretta di realizzare buoni affari a tutti i costi. Sapete bene che colpire il bersaglio non dipende solo dalla propria volontà ma molto dalle circostanze. In amore alcuni vostri comportamenti egocentrici, più o meno inconsci, non deporranno di certo a vostro favore, sappiatelo.

Se la persona che amate si comportasse in modo sfuggente, non abbiate timore nel cercare un chiarimento. Che si decida, una volta per tutte. Se single invece, prima di fare un passo sappiate valutare se l’amicizia con quella persona può diventare un vero amore. Altrimenti rischiate di sciuparla!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 18 ottobre, mette sul piatto della bilancia tantissima positività e un pizzico di buona fortuna (di questi tempi non guasta proprio). Plutone in sestile al vostro Nettuno vi sfida a realizzare le vostre ambizioni, superando eventuali paure, alcune tra queste debitamente occultate agli altri ma anche e soprattutto a voi stessi. Con Marte quadrato a Nettuno nel segno metterete in discussione molte delle vostre decisioni, alcune già prese: riflettete valutando pro e contro.

Nel lavoro, visto il periodo molto favorevole per il segno, forte sarà il desiderio di ampliare le vostre conoscenze in altri campi. Avviate corsi di aggiornamento o di riqualificazione e non ve ne pentirete. In amore intanto non trascurate la persona amata per rincorrere sogni di gloria o chissà cosa. Evitate troppi straordinari, anche se un’entrata in più può far comodo: al primo posto la persona amata, poi il resto.