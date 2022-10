Per la giornata di Halloween, di lunedì 31 ottobre 2022, l’oroscopo è dalla parte del segno dei Pesci e del Toro, mentre i Gemelli potrebbero non voler avere a che fare con i festeggiamenti. Di tutt’altro avviso il segno dell’Acquario, che vorrà essere al centro dell’attenzione.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: successi per Ariete

1° Pesci: in questa giornata potrete vivere la vostra seconda infanzia. Vivrete delle belle esperienze con questa festività, anche ritrovare qualche amicizia che potrebbe riallacciare con voi i rapporti.

Secondo l’oroscopo, se siete in coppia avrete anche una bella dose di romanticismo.

2° Ariete: avrete dei successi che sicuramente vi faranno felici, ma che vi saranno anche utili nella vostra ambizione di voler far crescere la vostra carriera. In amore potreste apparire molto sereni, regalando molta fiducia all’altro. Secondo l’oroscopo potreste fare faville nelle feste.

3° Toro: avrete dei forti momenti di grande emozione ma anche di notevole svago. Non avrete più quell’ansia addosso di dover affrontare delle sfide, perché ora ogni pensiero negativo andrà via per far spazio a quelli più spensierati. In serata aumenterà la vostra voglia di compagnia e di vivacità.

4° Acquario: farete di tutto per essere al centro dell’attenzione nella festività di Halloween e ci riuscirete davvero molto bene.

Per adesso vorreste non preoccuparvi di situazioni spinose da risolvere, vorrete solamente godervi dei momenti spensierati con le amicizie a cui tenete particolarmente.

Scorpione sicuro

5° Scorpione: sarà una bella giornata in cui vi sentirete molto sicuri di voi sul piano professionale, nonché ricchi di idee da mettere immediatamente in pratica.

In serata partirete esattamente con il piede giusto per festeggiare una delle vostre festività preferite in assoluto, ancora di più se capiterà il vostro compleanno.

6° Cancro: avrete voglia di fare qualcosa per Halloween, soprattutto la sera, perciò non esiterete a coinvolgere amicizie e colleghi nelle vostre idee abbastanza creative.

Tenderete però a essere molto pignoli, dimenticando a tratti che divertirvi in questo momento vi serve eccome.

7° Bilancia: la festa vi terrà occupati dai vostri pensieri, e questo potrebbe essere un punto a vostro favore. Accantonare le problematiche sentimentali, ma anche quelle professionali, potrebbe sortire per voi un effetto decisamente benefico. Dedicatevi alle amicizie e alla famiglia.

8° Sagittario: con le feste fate sempre di tutto per divertirvi e scherzare, ma al contempo ci potrebbero essere dei malumori interni che non sempre vi daranno occasione di distrarvi. Finalmente la serata potrebbe regalarvi un po’ di tregua dal lavoro e dalla famiglia, secondo l'oroscopo.

Contrattempi per Leone

9° Capricorno: nonostante siate dei lavoratori assidui, eviterete di fare troppo nel corso della giornata di Halloween. Questo però non deve impedirvi di mantenere la concentrazione alta e di riprendere in mano il lavoro successivamente in tempi tempestivi. Fate del vostro meglio per concludere i vostri affari quanto prima.

10° Leone: avrete dei forti contrattempi che vi terranno lontani dal riposo, dalle persone che amate e anche dalla festa di Halloween. Però avrete comunque del tempo per rifarvi ed esprimere tutta la vostra allegria prima che qualche altro impegno sopraggiunga. Non sempre avrete molta intesa con il partner, forse a causa della stanchezza.

11° Vergine: essere poco concentrati vi impedirà di fare molto sul lavoro, e non essere esattamente in linea con la vivacità della festa.

Probabilmente preferirete stare a casa a vedere un film horror, anche se qualche amicizia cercherà di convincervi del contrario, secondo l’oroscopo.

12° Gemelli: vorreste scappare un po’ dalla monotonia della quotidianità e stranamente anche dalle festività di questo genere che probabilmente ora come ora non riusciranno a distrarvi, semmai potrebbero incrementare il vostro stress. Il riposo sarà quello che ci vorrà per poter riprendervi.