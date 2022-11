Sabato 26 e domenica 27 novembre troviamo sul piano astrale la Luna assieme a Plutone transitare nel segno del Capricorno, mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno nel domicilio del Sagittario. Saturno, intanto, protrarrà il moto in Acquario, così come il Nodo Nord insieme a Urano permarranno nel segno del Toro. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Nettuno assieme a Giove rimarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Toro, meno benevolo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Toro: affascinanti.

Grazie ai modi garbati e sensuali che metteranno in campo durante la conoscenza di nuove persone, i nati Toro potrebbero trascorrere un weekend calamitando l'attenzione di alcune 'prede' affettive particolarmente interessanti, le quali etichetteranno il segno Fisso come estremamente affascinante.

2° posto Sagittario: dalle parole ai fatti. Gli arcieri, dal pomeriggio di sabato in poi, avranno probabilmente l'opportunità di dimostrare a chi nutriva qualche dubbio di essere delle persone affidabili, in quanto si premureranno di mantenere le promesse fatte in precedenza.

3° posto Capricorno: doni. Un affetto caro, probabilmente un figlio, avrà buone chance di essere al centro dei pensieri dei nati Capricorno in queste due giornate di fine mese, col segno Cardinale che vorrà donare loro un presente per farlo sentire più coccolato che mai.

I mezzani

4° posto Acquario: lavoro top. Le prime due decadi di casa Acquario, nel corso del 26 e 27 novembre, potrebbero godere dei favori astrali nel settore professionale, in particolar modo chi tra loro opera alle dipendenze altrui in quanto riuscirà a farsi notare e apprezzare più facilmente del solito.

5° posto Ariete: volenterosi.

Vogliosi di aiutare il prossimo, i nati sotto il segno dell'Ariete si dimostreranno spiccatamente volenterosi durante questo fine settimana, ma correranno il rischio di spendere più energie di quelle a disposizione.

6° posto Leone: tenaci. Ciò che presumibilmente mancherà in termini di concretizzazioni sul profilo monetario, i felini cercheranno di equilibrarlo con un'imponente determinazione, anche se i risultati che raggiungeranno non saranno particolarmente entusiasmanti.

7° posto Pesci: patti chiari. Un familiare o un amico potrebbero peccare d'invadenza nei confronti del terzo segno d'Acqua in questo weekend, con i nati Pesci che saranno indotti dal duetto Venere-Mercurio di Fuoco a mettere subito i puntini sulle "i" con chi di dovere.

8° posto Bilancia: incontri poco graditi. Semaforo acceso sul giallo per i nati Bilancia nella sfera relazionale in queste due giornate novembrine, in quanto sarà probabile che il segno Cardinale si imbatta fortuitamente in un ex o in un'amica con la quale ha litigato.

9° posto Scorpione: sbadati. Alla stregua di un cameriere alle prime armi con in mano un vassoio colmo di bicchieri, i nati Scorpione potrebbero risultare inclini alla sbadataggine questo weekend, in particolar modo al lavoro dove sarebbe meglio che deleghino ad altri eventuali impegni gravosi.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: saccenti. Il pianeta dei venti strizzerà l'occhio al Messaggero degli Dei ed entrambi, in ostica posizione rispetto al Sole di nascita di casa Gemelli, faranno probabilmente sì che i nati sotto questo segno mettano in campo un mood saccente che, com'è facile intuire, non riscuoterà molti consensi.

11° posto Vergine: affaticati. Tra impegni di natura pratica legati alla sfera domestiche e richieste provenienti da partner e prole, i nati Vergine avranno buone chance di essere chiamati a svolgere molteplici attività questo weekend, finendo per arrivare a domenica sera col bottino energetico in riserva.

12° posto Cancro: accuse. Dal fronte sentimentale, specialmente per le prime due decadi di casa Cancro, avranno buone chance di giungere delle accuse ingiustificate indirizzate ai nati Cancro, con quest'ultimi che non riusciranno appieno a dimostrare le loro ragioni alla dolce metà.