L'Oroscopo di lunedì 21 novembre è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutte le novità del giorno. Lavoro, amore e socialità sono al centro dell'influenza dei pianeti. Alcuni segni zodiacali vivranno tutto con semplicità, mentre altri non saranno pronti a questo passo. Per esempio, Leone, Scorpione e Capricorno appariranno combattivi, mentre Toro, Bilancia e Acquario non crederanno più nel partner.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 novembre.

Oroscopo di lunedì 21 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata inizierà in modo negativo.

L'apatia, infatti, sembrerà avere la meglio sulla produttività e sul buon senso. Per fortuna, con il passare delle ore, le cose cambieranno. Le energie torneranno e anche il desiderio di relazionarvi con gli altri. Una persona speciale potrebbe aver bisogno del vostro sostegno emotivo e morale.

Toro: smetterete di lottare per il vostro rapporto sentimentale. Gli atteggiamenti del partner, infatti, vi appariranno diversi rispetto a quelli immaginati. Vi renderete conto di non poter più contare su di lui. A partire da oggi avrà inizio un nuovo percorso, caratterizzato dal cambiamento e dal desiderio di successo. Troverete anche nuovi amici.

Gemelli: andrete alla ricerca dell'anima gemella. Sarete esigenti perché desidererete avere accanto una persona con il carattere affine al vostro.

Vorrete condividere con lei diversi aspetti della vita, come le passioni, i sogni e l'amore per la natura. La ricerca non sarà facile da portare a termine. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non perdere la speranza.

Cancro: avrete paura di compiere scelte coraggiose. Non sarà il momento giusto per osare.

Anche le stelle vi consiglieranno di prendervi del tempo. Il lavoro vi ruberà tutte le energie. Dovrete stare attenti a non compiere errori dovuti alla superficialità. Ricordate, però, che nessuno avrà il diritto di insultarvi o di prendervi in giro.

Previsioni astrologiche del giorno 21 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete disposti ad accettare le angherie degli altri.

Cercherete di far ascoltare la vostra voce, anche nelle circostanze più difficili. Avrete delle opinioni ben precise che esporrete con determinazione e lucidità. Vorrete divertirvi e sfruttare al meglio il tempo a vostra disposizione. Non sarà il momento giusto per lamentele o pentimenti.

Vergine: non smetterete di credere alle vostre passioni. Al contrario, sarete intenzionati a portare avanti tutti i vostri interessi. Il lavoro rappresenterà una parte importante della giornata, ma non sarà l'unica. Ci sarà spazio anche per gli amici e per la famiglia. Dovrete fare molta attenzione alle parole da usare. Qualcuno potrebbe rimanerci male.

Bilancia: il rapporto con il partner si raffredderà. Avrete la sensazione di non poter fare nulla per recuperarlo.

Deciderete di prendere le distanze, almeno per un po'. Vi considererete liberi di agire nel modo desiderato. La solitudine non vi spaventerà. Al contrario, la considererete una grande risorsa per crescere e per evolvervi emotivamente.

Scorpione: non vi lascerete sconfiggere dalle insidie del giorno. Avrete tanto da dare agli altri, però, non per questo dimenticherete il bene per voi stessi. Vi valorizzerete, enfatizzando i pregi e provando a smorzare ogni difetto. I risultati saranno positivi. Al contrario, sul posto di lavoro, dovrete impegnarvi ancora un po' per raccogliere determinati frutti.

Previsioni zodiacali del 21 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Scorpione: questa giornata sarà caratterizzata da una grande positività.

Finalmente, troverete il modo per sfruttare le competenze acquisite nel corso del tempo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a rimanere sempre fedeli a voi stessi. Gli amici e la famiglia apprezzeranno molto la vostra coerenza e il vostro ottimismo.

Capricorno: vi sentirete realizzati dal punto di vista lavorativo. Saprete di poter migliorare ancora, ma smetterete di vivere le giornate come fossero una corsa a premi. Preferirete concentrarvi sulle persone che vi staranno accanto. La famiglia e gli amici vi riempiranno di attenzioni e di affetto. Anche il partner mostrerà un grande trasporto.

Acquario: rimarrete delusi dalle parole del partner. La relazione apparirà instabile e poco propensa a regalare altre sorprese.

Per il momento, non vorrete ancora dire addio alla persona amata, però, se le cose continueranno in questo modo non avrete altra scelta. Attenzione a non confidare i vostri segreti alle persone sbagliate: potreste pentirvene.

Pesci: non tutto andrà nel verso giusto. Le stelle, purtroppo, non saranno molto generose. Vi scontrerete con le opinioni altrui che appariranno piuttosto spietate. Non sarà facile ignorarle e andare dritti per la vostra strada. I consigli degli amici saranno importanti, ma per superare il momento dovrete fare appello all'immancabile forza interiore.