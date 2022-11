È pronto l’oroscopo settimanale 7-13 novembre con le pagelle segno per segno. Secondo gli astri, sarà una settimana abbastanza facile per molti segni zodiacali, come Ariete, Gemelli e Leone. Se siete curiosi di sapere che effetto fa l’eclissi di luna al vostro simbolo dello zodiaco, di seguito trovate le dettagliate previsioni astrologiche per la settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 novembre.

La settimana dal 7 al 13 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Potrebbe essere saggio tenere i vostri piani per voi questo periodo, specialmente quelli che comportano cambiamenti che intendete apportare sia a casa che al lavoro.

Se aspettate l’eclissi di martedì 8 novembre, potete fingere che non sia tutta colpa vostra. Voto: 6,5

Toro – Sebbene alcune delle vostre vecchie paure sembrino aver fatto un ritorno sgradito, i pianeti avvertono che questa è solo una fase passeggera, quindi, tenete la testa alta e fate finta che nulla vi spaventi. Può durare un attimo, ma vi farà sentire meglio. Voto: 6

Gemelli – Non è vero che dovete lottare fino all’ultimo briciolo di vantaggio e i pianeti avvertono che se lo fate questa settimana potreste ritrovarvi senza niente. Avete preso in considerazione di entrare a far parte di una squadra? Non ridete, potrebbe farvi bene. Voto: 6,5

Cancro – Può sembrare che alcuni problemi siano troppo complicati da affrontare per voi, ma da quando siete un tale disfattista?

Seguite il flusso e confidate che il destino vi darà l’opportunità di brillare quando sarà il momento giusto. Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo per la settimana 7-13 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Potrebbe essere necessario ripensare a una decisione presa all’inizio dell’anno. All’epoca sembrava la cosa giusta da fare, ma adesso è ovvio che alcune delle promesse che avete fatto al vostro partner e ai vostri colleghi erano troppo ottimistiche.

Voto: 6,5

Vergine – Quelle che sembrano buone notizie potrebbero rivelarsi tutt’altro proprio nella giornata dell’eclissi lunare, quindi, non eccitatevi troppo. Forse siete un po’ troppo ottimisti nelle vostre aspettative? Sì, lo siete. Voto: 7

Bilancia – Potreste essere tentati di negare il vostro affetto a una persona che pensate vi abbia delusi, ma in che modo ciò migliorerà la situazione?

Invece, chiedete in anticipo alla persona interessata perché ha fatto quello che ha fatto. Forse era l’unica opzione a sua disposizione. Voto: 6

Scorpione – L'oroscopo della settimana 7-13 novembre consiglia di smettere di preoccuparvi sempre di cose che non hanno importanza. Non permettete alla vostra immaginazione di giocare brutti scherzi, quindi, tornate alla vostra vita reale e guardate la situazione da un punto di vista puramente pragmatico. Voto: 6

L'oroscopo e le previsioni della settimana 7-13 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non avrete nessuna difficoltà a fare cose estreme nei prossimi giorni, ma solo perché vi viene facile non significa che dovete farlo. È probabile che l’eclissi in arrivo vi punisca se non controllate le vostre emozioni più negative.

Voto: 7

Capricorno – Avete molte cose sul piatto in questo momento e non potete permettervi di perdere tempo con persone che non condividono la vostra visione seria della vita. Se i colleghi rimangono indietro, devono essere lasciati indietro, è così semplice. Non avrete tempo per i ritardatari. Voto: 7,5

Acquario – Potreste avere difficoltà a capire cosa c’è di buono nella vostra situazione attuale, ma dopo l’eclissi lunare di martedì 8 novembre non dovreste avere difficoltà a capire perché siete uno dei fortunati della vita. Dovreste avere un sorriso sulle labbra. Voto: 7,5

Pesci – I piani che avete fatto riguardo a un evento sociale potrebbero dover essere posticipati o addirittura cancellati questa settimana alla luce di nuove informazioni. Può essere frustrante, ma se insistete per andare avanti non andrete lontano e potrebbe costarvi una fortuna. Voto: 7