L'oroscopo del weekend che va dal 26 al 27 novembre vedrà un Leone più sveglio sul posto di lavoro, attento ai dettagli, mentre la Luna in Capricorno porterà intesa e passione ai nativi del segno. Sagittario potrà contare su Venere per vivere una storia d'amore affiatata, mentre il Sole darà una mano ai nativi Ariete sul fronte amoroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 26 al 27 novembre.

Previsioni oroscopo weekend 26-27 novembre 2022 segno per segno

Ariete: l'astro argenteo potrebbe causare qualche malinteso sul fronte amoroso in questo fine settimana.

Per fortuna il Sole e Venere vi daranno una mano, ciò nonostante non aspettatevi un weekend particolarmente romantico. In ambito lavorativo sarà un buon momento per sperimentare, provare qualcosa di diverso, che possa soprattutto darvi occasioni di crescita. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in Capricorno accenderà il vostro weekend secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale godrete di un'ottima intesa con il partner. Con un po’ di originalità, saprete dare un tono più romantico e movimentato al vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà dalla vostra parte, ciò nonostante, prima di buttarvi in un progetto, valutate bene pro e contro. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale non eccellente per voi nativi del segno.

Anche se la Luna non vi darà più fastidio, ci saranno astri come Venere, o lo stesso Sole a mettervi in difficoltà in amore. Cercate dunque di non farvi metterti i bastoni tra le ruote. Discorso simile anche per quanto riguarda il lavoro. Anche se Marte e Saturno vi daranno una mano, non sempre verranno fuori ciambelle col buco.

Voto - 6️⃣

Cancro: fine settimana dimenticabile in amore secondo l'oroscopo. La Luna sarà contro di voi, e potrebbe rendere il vostro rapporto più complicato del previsto. Se siete single valutate bene se sarà il caso di chiedere un incontro romantico con la vostra fiamma. In ambito lavorativo non avrete particolari difficoltà, anzi, potreste tentare di fare qualcosa di nuovo.

Voto - 6️⃣

Leone: sarete piuttosto svegli, sull'attenti in questo weekend. Sarà un periodo particolare per voi, che richiederà un certo impegno. Per fortuna avrete astri come Marte e Mercurio a favore. In amore potrete contare sulla presenza benefica di Venere e del Sole, che porteranno allegria e una buona intesa con il partner. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale migliore rispetto alle giornate precedenti, merito della Luna in trigono dal segno amico del Capricorno. Ciò nonostante, single oppure no, non vi aspettate una vita amorosa appagante e romantica. Avrete ancora diverse cose da sistemare con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro non avrete grandi idee a causa di Mercurio contro.

Questa volta, forse sarà meglio che voi siate il braccio, e non la mente. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo in calo sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di questo weekend. L'astro argenteo sarà in quadratura e, nonostante Venere sia a favore, non basterà essere dei romanticoni per attirare l'attenzione della vostra fiamma. Settore professionale invece favorevole grazie a Mercurio e Marte. Alcuni progetti potrebbero rivelarsi davvero interessanti da svolgere. Voto - 7️⃣

Scorpione: un'ottima Luna in sestile vi permetterà di stabilire una bella intesa di coppia con la vostra anima gemella. Lucidi e concentrati, il vostro rapporto procederà verso la giusta direzione, e potrete aspirare a qualcosa di più per voi e per la persona che amate.

In ambito lavorativo Giove vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo del fine settimana appagante in amore per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti, ci penseranno astri come il Sole e Venere a rendere unica la vostra storia d'amore. Se siete single non fatevi sfuggire certe occasioni romantiche. In ambito lavorativo fate bene i conti prima di buttarvi in un progetto professionale. Anche se Mercurio e Saturno vi aiuteranno, tenete a mente che Marte e Giove sono ancora contro di voi. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna sarà in congiunzione durante questo weekend, e porterà intesa e passione con la persona che amate.

Single oppure no, questo periodo potrebbe rivelarsi davvero interessante per mettere in piedi una nuova storia d'amore, o per consolidare un rapporto. Nel lavoro Mercurio e Giove porteranno tranquillità e sicurezza interiore, utili per portare a termine i vostri progetti senza troppe sbavature. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale stabile durante il prossimo weekend per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà Venere in buon aspetto. Il Sole in sestile dal segno dell'Ariete poi vi permetterà di stabilire una buona intesa con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, e con impegno saprete mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in sestile renderà questo fine settimana meno complicato del solito sul fronte sentimentale.

Ciò nonostante Venere sarà comunque in cattivo aspetto, dunque meglio non avere grandi pretese. Per quanto riguarda il lavoro saprete superare alcuni ostacoli grazie a Giove in congiunzione, ma con Mercurio in quadratura non potrete aspettarvi risultati sempre al top. Voto - 6️⃣