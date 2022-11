Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 dicembre 2022, i nati sotto il segno del Capricorno devono riconquistare la fiducia perduta. I Pesci, invece, sono in balia dei sentimenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete in una fase un po' delicata della vita in quanto le emozioni potrebbero facilmente prendere il sopravvento. Cercate di tenerle a freno, soprattutto dinanzi decisioni di tipo professionale.

11° Ariete: l'Oroscopo del 4 dicembre vi incoraggia a trovare il modo di chiarire eventuali situazioni in sospeso.

Se avete discusso con qualcuno, adesso è tempo di recuperare. Non aspettate.

10° Toro: siete molto abili nel lasciarvi andare all'immaginazione. Ad ogni modo, cercate di tenere anche gli occhi aperti sul presente, poiché la delusione potrebbe essere notevole.

9° Bilancia: in amore tendete a non mostrare mai tutte le carte. Cercate di essere decisi e determinati allo scopo di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Non trascurate le persone care.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: siete un po' troppo emotivi in questo momento, cercate di rimandare la presa di decisioni davvero importanti. Nel lavoro è opportuno mantenere la calma.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 dicembre vi invogliano a voltare pagina.

Se una persona vi ha deluso, non rimuginate sulla questione. Affrontate la situazione o gettatevi tutto alle spalle.

6° Sagittario: la giornata potrebbe cominciare in maniera piuttosto movimentata. Verso il pomeriggio, però, dovrebbe esserci un cambio di rotta. Cercate di essere pronti alle novità.

5° Scorpione: le stelle vi invitano a concedervi qualche piccolo sfizio.

Nella vita è opportuno prendersi cura anche di se stessi e delle persone care e non pensare solamente ai doveri.

Oroscopo segni fortunati del 4 dicembre

4° in classifica Capricorno: vi serve una scossa per riconquistare la fiducia in voi stessi che sembra un po' archiviata. Cercate di essere determinati e pieni di spirito d'iniziativa.

3° Leone: non perdete tempo nel cercare di convincere gli altri delle vostre buone intenzioni. Le previsioni dell'oroscopo del 4 dicembre vi annunciano che basterà semplicemente lasciare che il tempo scorra.

2° Vergine: ci sono situazioni che sfuggono al vostro controllo e la cosa non vi dispiace in questo momento. Non sentire il peso delle responsabilità, almeno per una volta, vi sarà di grande aiuto e sollievo.

1° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 4 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad osare. Questo è un periodo florido e proficuo. Se state pensando di allargare la famiglia, approfittatene adesso.