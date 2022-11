Momento pieno di opportunità per i nati sotto il segno degli Ariete. L'oroscopo del giorno 8 dicembre 2022 invita i Gemelli ad essere meno polemici.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete un po' fuori forma in questo periodo. Cercate di dedicare un po' di tempo in più alla cura del vostro corpo e della vostra mente.

11° Gemelli: non dovete essere troppo polemici. Di solito tendete a passare da un eccesso all'altro e questo potrebbe causare degli errori di comunicazione. L'Oroscopo dell'8 dicembre vi invita ad essere più equilibrati.

10° Vergine: giornata produttiva per voi, ma è importante riuscire a dosare il tempo che avete a disposizione, usandolo in maniera consapevole. Dal punto di vista professionale bisogna agire.

9° Bilancia: ci sono dei cambiamenti in vista, soprattutto per quanto riguarda la vostra posizione sociale. Buone opportunità in arrivo, ma dovrete essere bravi a coglierle al volo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: spesso perdete troppo tempo nel cercare di valutare le persone in maniera corretta. Ci sono delle situazioni in cui è importante essere diretti e agire in maniera più istintiva.

7° Leone: non perdete tempo in chiacchiere. In amore è importante osare ed essere determinati.

L'Oroscopo del giorno 8 dicembre vi invita ad essere un po' più decisi nelle decisioni che prenderete.

6° Acquario: siete molto interessati a conoscere la vita delle persone che vi circondano. Questo un po' in virtù della vostra innata curiosità e un po' poiché siete sempre desiderosi di aiutare il prossimo.

5° Cancro: in amore è tempo di prendere delle decisioni.

Se siete in attesa di compiere un grande passo, questo potrebbe essere il momento opportuno. Non siate troppo sospettosi.

Oroscopo segni fortunati dell'8 dicembre

4° in classifica Capricorno: non aspettate e non rimandate. Se volete fare una cosa e potete, fatela subito. Non c'è tempo per i se e per i ma, bisogna essere risoluti e determinati.

3° Scorpione: allargate i vostri orizzonti in amore. Siete in viaggio verso destinazioni sconosciute, almeno per quanto riguarda i sentimenti, questo potrebbe rendervi particolarmente avventurosi.

2° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere lungimiranti. Questo è un ottimo momento per fare dei progetti a lungo termine. Dal punto di vista professionale l'oroscopo dell'8 dicembre vi dice che è meglio non tirare troppo la corda.

1° Ariete: siete stati un po' distratti nell'ultimo periodo, ma adesso è tempo di recuperare. Rialzatevi e siate pronti ad affrontare il mondo. Questo è un momento ricco di opportunità per i nati sotto questo segno.