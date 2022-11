L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 19 novembre 2022. Mettiamo a confronto i sei segni dello zodiaco compresi dalla Bilancia fino a Pesci con il probabile andamento previsto per questo primo giorno di weekend.

A voi l'onore, nonché il piacere, di togliere il velo all'oroscopo del giorno 19 novembre: ansiosi di consultare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti?

Previsioni zodiacali del 19 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Luna in arrivo nel segno e Plutone in trigono sono pronti a infondere tanto ottimismo in ambito sentimentale.

Guardare al futuro con fiducia magari non cambierà le cose, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontarle. Nel tempo libero, un hobby rilassante è quello che vi ci vuole per distrarvi un po’ e ricaricare le batterie. Se siete in cerca di una nuova occupazione, tentate settori innovativi, diversi da quelli in cui vi siete impegnati fino ad ora. Se poi state vivendo una storia d’amore, forse è il caso di mettere più entusiasmo nel rapporto: organizzate un weekend speciale perché avrete a disposizione tanta buona energia.

Scorpione: ★★★. Anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e, piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Le stelle, questo sabato in particolare, vi confondono e vi complicano la giornata; difficile trovare un equilibrio.

Se vi toccasse lavorare, nonostante la vostra adattabilità, non sopporterete di sentirvi controllati. Pretenderete la piena libertà d’azione, anche a costo di sbagliare. In amore, invece, forse tenderete a nascondere i vostri veri sentimenti, precludendovi in tal modo la possibilità di vivere una storia appagante. Non programmate attività faticose ma dedicatevi un po’ di più a voi stessi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 19 novembre prevede una giornata tranquilla. La Luna sarà sufficientemente dalla vostra. Fuori e dentro le mura domestiche vi rapporterete agli altri con naturale socievolezza e spirito positivo. Per coloro con problemi amorosi da risolvere, sono previste ulteriori piccole complicazioni, soprattutto se nativi della prima decade.

Il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare l’intesa ed una maggiore complicità con il partner. Nel lavoro invece, eventuali difficoltà si affronteranno con i nervi saldi. Se non perderete la vostra proverbiale calma, troverete la soluzione che cercate.

Oroscopo e stelle del 19 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Si prevede una bellissima partenza di weekend! Grazie alle amorevoli cure della Luna in Bilancia, che in questo sabato sembra riuscire nel suo intento di infondervi una bella vitalità, l’umore migliorerà notevolmente. Un desiderio di pace risuonerà dentro di voi, tanto da convincervi ad abbandonare le armi ed arrendervi alla voglia di serenità.

Nel lavoro, il buonumore vi renderà più malleabili, arrendevoli e meno polemici nei confronti dei vostri colleghi, agevolando così lo svolgimento delle normali attività. In amore potreste incontrare qualcuno che vi farà sentire liberi di esprimervi e con cui riuscirete a condividere emozioni speciali.

Acquario: ★★. Weekend di difficile interpretazione. Non scambiate eventuali consigli per imposizioni ma valutateli senza scartarli a priori. L’esperienza è senz'altro un valore aggiunto di cui tener conto per superare indenni il periodo. Urano in quadratura al vostro Saturno non faciliterà certo la vostra voglia di socialità. Non siate impulsivi o frettolosi nelle reazioni, specialmente in quelle di lavoro.

Se la stanchezza dovesse farsi sentire o la concentrazione non dovesse essere al massimo, fate un ultimo sforzo cercando di concludere il turno di lavoro alla meno peggio. L’umore non si prevede certo dei migliori; state attenti a non riversare sul partner le vostre preoccupazioni.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 19 novembre, propone un buon periodo. Il vostro obiettivo primario dovrebbe essere la conquista dell’autonomia, in tutti i campi. Solo così raccoglierete i primi frutti della vostra faticosa semina. Nel lavoro vi applicate senza sosta per cercare di essere benvoluti da chi sta sopra di voi. Nel privato coltivate la volontà di iniziare un nuovo progetto oppure dare nuovo impulso a qualcuno già avviato.

Cercate però di coinvolgere di più chi vive accanto a voi. In amore, dice il saggio: "Chi cerca trova!". Se siete soli e desiderosi di compagnia, guardatevi intorno: l’amore potrebbe essere molto più vicino di quello che sembra.