L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 novembre 2022. Sotto controllo da parte dell'Astrologia la giornata di martedì, nel contesto messa a confronto con i simboli astrali facenti parte della seconda tranche zodiacale. Curiosi di sapere qualcosa in più? Certi della risposta, iniziamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 22 novembre 2022. A voi responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Martedì discretamente positivo, seppur con quale distinguo in merito a una certa situazione (che ben conoscete). Un ritardo nei vostri programmi o la necessità di tenere a freno l’impazienza potrebbero rendervi un po’ insofferenti. In caso di indecisione, l’esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto, altrimenti la sconfitta sarà quasi garantita. In ambito del lavoro cercate di tenete d’occhio le spese, specialmente se siete in proprio. Ispezioni e controlli, in caso di irregolarità, potrebbero regalare multe parecchio salate. In amore poi, inutili ripicche turberanno la serenità della vita di coppia, sconfinando in una freddezza che non si addice né a voi né alla vostra intesa.

In questi giorni evitate di cimentarvi in attività troppo impegnative. Amministrate con saggezza le vostre energie.

Scorpione: ★★★★★. In programma una giornata davvero positiva. Non perdete tempo: approfittate dell’energia e della spinta che il periodo vi regala, prima che qualcosa s’inceppi. Avrete molte opportunità. Un amico (o amica) provvederà a darvi un po’ di sprint e gli strumenti necessari per essere vincenti nelle cose che vi interessano.

Nel lavoro mettete il massimo impegno, cercando di non sprecare troppe energie. Se lavorate per vostro conto, impegnatevi nel cercare nuovi sbocchi, diventeranno le basi per un migliore. In amore, parlando di coppie, non perdetevi in inutili discussioni ma siate invece più affettuosi e presenti. Single? Non perdete tempo con persone inconcludenti, ok?

Nel tempo libero favorite i passatempi che richiedono concentrazione e pazienza. La vostra mente deve sempre essere stimolata per poi potersi rilassare.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 22 novembre mette in primissimo piano l'ingresso del Sole nel vostro segno. La stella della Terra è già pronta a favorirvi, magari promuovendo incontri e/o progetti di una certa rilevanza. Come sempre però, tra il dire e il fare c’è di mezzo Urano, che, on la sua speculare negatività potrebbe seminare piccoli imprevisti a inizio giornata. Proposte audaci da parte di una persona ritenuta fino a pochissimo tempo fa solo una bella amicizia, potrebbe mettervi in serio imbarazzo. Prendere o lasciare? A voi la scelta!

Nel lavoro l’agenda sarà piena di appuntamenti, ma riuscirete a prendere ogni impegno come uno stimolo: con la marcia giusta però, tutto sembrerà più facile. In amore l’incontro con il principe o la principessa dei vostri sogni potrebbe spiazzarvi: esattamente il contrario di come l’avevate sempre immaginato. Calma, se son rose, fioriranno...

Oroscopo e stelle del 22 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata numero due dell'attuale settimana abbastanza positiva per il vostro segno. La routine del periodo stavolta potrebbe mandare piccoli messaggi, in apparenza insignificanti, che avranno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato sino a poco tempo fa.

Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare, osservare con criticità e trarre conclusioni. Nel lavoro intanto, rendetevi disponibili ad adottare nuove metodologie di lavoro, che vi apriranno porte che altrimenti resterebbero chiuse. In amore, grazie al sestile proveniente dal trio Sole-Nettuno-Giove, sarà incoraggiata la buona comunicazione. Il periodo vi donerà tantissima disinvoltura dispensando altrettanta sensualità. Volendo, potreste fare (per davvero) strage di cuori...

Acquario: ★★★. Un lunedì rilevato dall'Astrologia come sottotono. Fate leva sulla ragionevolezza per mettervi al riparo dalla tempesta emotiva scatenata da Urano in Toro quadrato al vostro Saturno, che in alcuni casi potrebbero distorcere i contorni della realtà.

Sbalzi di umore, imprevisti, ostacoli che alla luce della vostra confusione vi appariranno insormontabili. Nel lavoro, anche nei momenti più nebulosi avrete sempre un amico/collega su cui contare. Quindi, approfittate della gentilezza messa a disposizione da chi sapete per rasserenare questo giorno poco positivo. In amore i sentimenti altaleneranno paurosamente come le montagne russe, combattuti tra il desiderio di libertà totale e la voglia di casa e di famiglia. Se poi vi sentiste poco energici, buona parte della responsabilità andrà al vostro umore ballerino.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 22 novembre, mette sul piatto un periodo nel quale sarete tra i segni favoriti. Il concerto di aspetti armonici darà alla giornata un’impronta quasi magica.

Ideale per i viaggi e i progetti con una predilezione per quelli a stampo amoroso. Lampi di genio e sensazioni a cui prestare ascolto nel lavoro saranno frutto della congiunzione Giove-Nettuno, come sapete entrambi presenti nel vostro segno. L’intuito guiderà eventuali azioni realizzando ideali e progetti davvero importanti. Sarete sorretti in questi giorni, peraltro, da un’intraprendenza e da un tempismo mai visti primi. In amore, ottima giornata per fare un incontro fatale, se single: sfoggiando un look trasgressivo (evitando quello abituale), conoscerete facce e ambienti nuovi. Al pari di una bacchetta magica intanto, il buonumore allontanerà eventuali malanni, veri o presunti, facendovi sentire belli, amati e in perfetta forma.