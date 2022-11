L'oroscopo di domenica 27 novembre vedrà i nativi Ariete un po’ più gelidi sul fronte sentimentale, probabilmente per via della Luna in cattivo aspetto, mentre Capricorno saprà come conquistare con la sua simpatia. Cancro potrebbe essere irruente in ambito amoroso, mentre Toro sarà più corteggiatore che corteggiato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 27 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 27 novembre 2022 segno per segno

Ariete: questa Luna in quadratura vi impedirà di chiudere la settimana al meglio secondo l'oroscopo.

Potreste infatti essere un po’ gelidi nei confronti della persona che amate, anche voi single. I problemi ci sono per tutti, ma voi dovrete dimostrare la giusta maturità e non riversarli sugli altri. Nel lavoro vi applicherete di più sulle vostre mansioni, superando talvolta perfino voi stessi. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto, che vi aiuterà a recuperare il vostro legame con il partner o con la vostra fiamma se siete single. Con questo cielo, presto sarete davvero fieri della vostra vita amorosa. In ambito professionale dovrete concentrarvi di più sui vostri errori, e capire dove potete migliorare. Voto - 7️⃣

Gemelli: Venere in opposizione metterà pressione alla vostra vita sentimentale.

Non sempre potreste essere della stessa linea di pensiero del partner, e va bene così. Ciò nonostante non dovrete imporre il vostro parere. Nel lavoro avrete preso confidenza con certe mansioni, ma con Mercurio in opposizione meglio non peccare di presunzione. Voto - 6️⃣

Cancro: essere irruenti nei confronti della persona che amate non vi metterà di certo nelle condizioni migliori per vivere un rapporto sereno.

Attenzione dunque a questa Luna opposta che potrebbe mettervi di fronte queste difficoltà. Sul posto di lavoro alcuni progetti finalmente arriveranno al termine. Sarà il momento dunque di raccogliere quanto seminato e trarre delle conclusioni. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Desidererete vivere una relazione di coppia tranquilla e piacevole, e in questa giornata, grazie all'aiuto di Venere in trigono, riuscirete a ottenere ciò che volete. Per quanto riguarda il lavoro affinché alcuni progetti possano prendere il via, sarà necessario dedicare tempo e risorse in più. Voto - 8️⃣

Vergine: ultima giornata della settimana che vedrà la Luna dalla vostra parte. Questa domenica sarà dunque più tranquilla per voi e la vostra fiamma, ma affinché possa esserci stabilità e romanticismo, avrete ancora molti aspetti da curare insieme la persona che amate. Nel lavoro Mercurio sarà sfavorevole, così come Giove. Le vostre strategie professionali non sempre potrebbero rivelarsi efficaci.

Voto - 6️⃣

Bilancia: non un'ottima giornata per parlare di sentimenti, colpa della Luna in quadratura dal segno del Capricorno. Nulla di grave però, anche perché Venere vi proteggerà dal segno del Sagittario. Cercate di non eccedere dunque con i sentimenti, e preoccupatevi di più di ciò che possa rendere fiero il partner di voi. In ambito lavorativo non avrete motivo di reagire in modo irritante a piccoli commenti da parte dei colleghi. Preoccupatevi solo dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo interessante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Godrete del favore della Luna in questa giornata. Tra le tante cose da fare che renderanno la vostra giornata forse un po’ pesante, ci penserà il partner a rendere il tutto più leggero.

Proprio per quanto riguarda il lavoro, ve la caverete bene, ciò nonostante meglio evitare distrazioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: la settimana si chiuderà con il sostegno di Venere, che in amore vi metterà nelle condizioni giuste per dedicare tempo ed emozioni verso la persona che amate. Anche voi cuori solitari sarete più amichevoli. Sarà più facile catturare l'attenzione della persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a non commettere errori. I buoni risultati non tarderanno ad arrivare se saprete rispettare le aspettative. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione porterà i voi una certa simpatia, da sfruttare soprattutto in ambito amoroso. Con questo atteggiamento, sarà più facile per voi conquistare la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro, Giove in sestile porterà un po’ di fortuna, e saprete portare a termine con agilità le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta grazie a Venere in sestile. Peccato per questa Luna alle vostre spalle. Di contro le prossime giornate si riveleranno migliori per quanto riguarda i sentimenti. Sarà importante in questa domenica dunque gettare le basi per un rapporto migliore. In ambito lavorativo avrete abilità e conoscenze a sufficienza per gestire bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in sestile renderà meno difficile del solito il vostro rapporto con il partner. Non dimenticatevi che Venere sarà in cattivo aspetto, per cui concentratevi di più sul benessere della vostra anima gemella, prima di lasciarvi andare alle emozioni. In ambito lavorativo ultimamente state perdendo colpi a causa di Mercurio. Per fortuna Giove vi darà una mano, ma non sperate in risultati eccezionali. Voto - 6️⃣