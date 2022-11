È pronto l'oroscopo del 27 novembre 2022. Come si concluderà l’ultima settimana di novembre a livello amoroso ed emotivo? Secondo le stelle, Venere invierà ai nati in Gemelli un bel carico di energia d’amore. Per i nati del Sagittario sposati sarà una giornata meravigliosa, invece, per i nativi dei Gemelli non sarà il momento adatto per fare delle scelte importanti. Gli individui che appartengono al segno dei Pesci devono assolutamente evitare i conflitti. A seguire, le previsioni per l’ambito dell’amore e delle emozioni, e le pagelle per la giornata di domenica 27 novembre.

L'oroscopo amoroso del 27 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Accudire una relazione amorosa non è sempre facile, ma l'Oroscopo dell'amore consiglia di trovare il tempo l’uno per l’altro e anche i modi per affrontare le intemperie della vita. La Luna influenza le vostre emozioni. Continuerete a sentire forte la mancanza di alcune persone che erano una parte molto importante della vostra vita.

Toro – Manca la fiducia in alcuni rapporti di coppia. Se siete single, è molto probabile che nelle prossime ore avrete un’interazione molto piacevole con la persona che ammirate. I rapporti sociali fanno bene alla salute e parlare con qualcuno dei vostri problemi emotivi può migliorare le vostre prospettive.

Gemelli – Cercate di essere più affettuosi nei confronti del vostro partner. Venere vi sta inviando energia piena d’amore, passione e lussuria. I cuori solitari del segno avranno un incontro speciale con un adorabile Leone. Non è la giornata migliore per prendere alcune decisioni importanti o che potrebbero cambiare la vostra vita.

Previsioni delle stelle per l'amore, domenica 27 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Invece di procurarvi delle scarpe costose, fate un regalo premuroso alla persona che amate. Le coppie sposate vivranno una serata appassionata. In questo periodo succede di tutto e di più, ma l'oroscopo del 27 novembre raccomanda di tenere a bada ogni singolo evento, di prendere al volo l’occasione che stavate aspettando da una vita.

Leone – Prendete del tempo per voi stessi. Questo vi aiuterà ad apprezzare ancora di più la vostra dolce metà. Se siete pieni di fiducia e avete una visione rosea del vostro futuro, cavalcate l’onda della positività e dell’ottimismo.

Vergine – Siete particolarmente in sintonia con la persona che vi piace tanto, e grazie alla vostra sensibilità e comprensione, riuscirete a risolvere tutti i problemi e a migliorare la vostra intimità. Siete delle persone ricettive e generose: siete in sintonia con la vostra voce interiore e le vostre emozioni sono più facilmente comprensibili.

Astrologia di domenica 27 novembre per l'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Volete essere più gentili e compassionevoli nei confronti del vostro partner.

Organizzate una serata romantica a lume di candele, vedrete che piacerà molto alla vostra dolce metà. I single del segno potrebbero ricevere dei messaggi contrastanti dalla loro cotta. La Luna vi aiuta a esprimere le vostre emozioni senza difficoltà e acuisce i vostri istinti. Questo è il momento perfetto per prendere alcune nuove e sane abitudini.

Scorpione – C’è un motivo per cui siete il segno più discusso dello zodiaco. Siete incredibilmente irresistibili in questo periodo, non importa se siete single o sentimentalmente impegnati. Aspettatevi un sacco di flirt. È giunto il momento di ammettere a voi stessi che non è sbagliato rivolgersi a un professionista per risolvere certi grattacapi.

Emotivamente, state andando molto meglio di ieri.

Sagittario – Giornata meravigliosa per coloro che sono sposati. Sfogliate un vecchio album di foto che ritrae i momenti più belli trascorsi con la vostra anima gemella. Non smettete di scattare altre foto di voi due insieme. Fingere che qualcosa non sia nella vostra mente non vi sarà di grande aiuto. Affrontate le vostre paure a testa alta.

La giornata del 27 novembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Le coppie discuteranno nelle prossime ore. Ricordate, però, che non tutti hanno buone intenzioni con voi. Ricordatelo soprattutto quando uno Scorpione e un Pesci stanno cercando di flirtare con voi. Emotivamente, proverete sentimenti contrastanti, potreste vedere qualcuno del vostro passato che susciterà ancora di più le vostre emozioni.

Acquario – Se nelle ultime settimane non siete stati dei partner attenti, è arrivato il momento di prendere il controllo della vostra vita sentimentale e di curare meglio la vostra relazione d'amore. I cuori solitari del segno potrebbero sembrare un po’ civettuoli con i nativi del Cancro. Siate gentili con un estraneo. Alcune persone potrebbero pensare che voi siate emotivi e vulnerabili, ma dimenticano che siete un combattente e che non vi arrendete facilmente.

Pesci – Siete affamati di romanticismo. I single del segno si sentiranno bene con altri segni dei Pesci. Le coppie innamorate potrebbero bisticciare per via di un accordo saltato in aria. Emotivamente, vi sentite bene. L'oroscopo del 27 novembre vi invita a stare alla larga da qualsiasi tipo di conflitto.