L'Oroscopo di giovedì 3 novembre vede un Acquario volto a tagliare alcuni rami secchi e pronto a cominciare una nuova pagina di vita, mentre l'Ariete sarà più fiducioso e sicuro delle proprie capacità. Non mancherà la creatività per lo Scorpione, così come l'emotività per i Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 3 novembre.

Previsioni oroscopo giovedì 3 novembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale dolce e appagante in questa giornata di giovedì. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio con le persone che amate, e sarà più facile per voi costruire un solido rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo avrete più fiducia nelle vostre capacità. Con calma e impegno, saprete mettere in fila buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vi vedrà con le spalle al muro secondo l'oroscopo di giovedì. La Luna e Venere non vi daranno molto respiro per le relazioni sentimentali, che in questa giornata passeranno in secondo piano. Meglio così in fin dei conti, perché potreste causare qualche discussione di troppo. Settore professionale discreto. Giove sarà dalla vostra parte, ma con Mercurio opposto valutate bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni oroscopo davvero convincenti in questa giornata di novembre. Con l'astro argenteo dalla vostra parte, in amore sarete in grado di stabilire una sintonia vivace con la persona che amate, che con un po’ di fortuna potrebbe portare a qualcosa di più.

Nel lavoro state andando bene, ciò nonostante meglio non temporeggiare con certi progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale piacevole grazie a Venere in trigono dal segno dello Scorpione. Single oppure no però, dovrete essere in grado di stabilire una buona sintonia di coppia con la persona che amate, in modo tale da vivere un rapporto sereno e duraturo.

In ambito lavorativo volete prendere parte a più progetti e aumentare le vostre entrare, ma non siete fatti di ferro, e dovrete saper cogliere le opportunità al meglio delle vostre possibilità, senza esagerare. Voto - 8️⃣

Leone: periodo poco entusiasmante sul fronte amoroso per i nati del segno. La Luna e Venere spesso vi faranno sentire a disagio, e non sempre sarete in grado di vivere un rapporto sereno con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare in ogni progetto che vi verrà assegnato, ciò nonostante vi piacerebbe poter mettere le mani su qualcosa di più proficuo. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo di giovedì discreto per voi. In amore Venere terrà unito il vostro legame di coppia, ma anche voi cuori solitari sarete propensi a fare nuovi incontri. Con un po’ di fortuna, potreste ambire a qualcosa di più. Sul fronte professionale cercherete di essere più collaborativi, imparando dai vostri errori e migliorando giorno dopo giorno. Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario, non mancherà in voi una certa emotività sul fronte amoroso. Single oppure no sarà facile per voi entrare in empatia con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale rispettate la vostra tabella di marcia, e non dovrete avere grosse difficoltà con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: con Mercurio nel segno riuscirete a essere piuttosto creativi sul fronte professionale. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, avrete buone idee da applicare ai vostri progetti e riuscire a fare un buon lavoro. In amore la Luna sarà contro di voi, ma con Venere in buon aspetto sarete in grado di dissipare velocemente eventuali litigi. Se siete single attenti a non creare malintesi. Voto - 7️⃣

Sagittario: state vivendo un amore piacevole e movimentato secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, merito anche della Luna in sestile dal segno dell'Acquario.

Fare nuove conoscenze, o concentrarsi su rapporti già rodati sarà possibile dunque grazie al vostro buon umore. Sul fronte lavorativo dovreste essere più collaborativi nei progetti di gruppo, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale valida nel corso di questa giornata di giovedì. L'amore però non sempre potrebbe essere ricambiato esattamente come volete voi. Single oppure no dunque, valutate bene lo sviluppo di una relazione. In ambito lavorativo sarà più facile per voi esprimere le vostre potenzialità con Giove e Mercurio attivi. Voto - 7️⃣

Acquario: una bella Luna in congiunzione vi permetterà di dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Single oppure no, tagliate i rami secchi, allontanandovi da relazioni che ormai hanno fatto il loro corso.

Poche difficoltà sul fronte lavorativo, grazie a un'ottima gestione delle vostre risorse. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata valida per voi secondo l'oroscopo. In ambito amoroso godrete del favore di Venere in trigono, e presto anche la Luna sarà dei vostri. Non lasciatevi dunque sfuggire certe occasioni romantiche. In ambito lavorativo sarà possibile raggiungere ottimi risultati professionali grazie alla buona posizione di Giove e di Mercurio. Voto - 8️⃣