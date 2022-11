Concluso il mese di novembre prende il via dicembre, che chiuderà l'anno 2022. Approfondiamo di seguito l'oroscopo di giovedì 1° dicembre 2022 con le indicazioni astrologiche per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Le predizioni astrali di giovedì 1° dicembre

Ariete: in amore è meglio non alimentare contrasti, ci sarà uno stato di agitazione da dover gestire. Nel lavoro potreste sentirvi distratti, alcune cose non vi piacciono.

Toro: nel lavoro arriveranno nuove opportunità, ma solo a partire dalla prossima settimana. Attenzione ad alcune problematiche legate alla famiglia.

Nel lavoro le idee non mancano, ma ci sono anche delle difficoltà da dover affrontare.

Gemelli: a livello sentimentale potreste programmare qualcosa di interessante. Al momento c'è voglia di guardare avanti. Nel lavoro è una fase ideale per far valere le vostre esigenze.

Cancro: in amore le scelte che farete ora saranno importanti, se il partner vi ha fatto delle promesse in queste ore saranno mantenute. A livello lavorativo qualcosa cambierà in positivo.

Leone: in amore ci sono diverse situazioni da portare avanti, ma grazie a diversi pianeti favorevoli questo momento non è da non trascurare. Nel lavoro è meglio chiudere il prima possibile tutti gli impegni.

Vergine: in amore - se una persona vi interessa - fatevi avanti ora, non si esclude qualche situazione interessante.

Nel lavoro piccoli fastidi da dover affrontare.

Bilancia: a livello amoroso, se ci sono dei dubbi, sarebbe meglio parlare esplicitamente adesso, perché il momento è liberatorio. Nel lavoro le stelle premiano le vostre ambizioni, ci saranno ottime opportunità entro pochi giorni.

Scorpione: per i sentimenti meglio evitare le discussioni, la Luna in buon aspetto permette di superare qualche polemica.

Nel lavoro le preoccupazioni non mancano, ma c'è comunque voglia di fare qualcosa di nuovo.

Sagittario: a livello amoroso in questi giorni non manca il desiderio di vivere nuove emozioni, grazie anche alla Luna favorevole, gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro è meglio evitare discussioni e alla fine riuscirete a ottenere quanto desiderato.

Capricorno: in amore questa è una giornata che porta qualche dubbio, ci sarà la possibilità di discutere col partner, quindi siate cauti. Nel lavoro questa prima parte del mese porterà dei conflitti da non dovranno essere presi troppo di petto.

Acquario: per i sentimenti è un momento che vi permette di vivere qualche emozione in più, dedicate più tempo alla persona che amate. Nel lavoro un impegno di cui eravate incerti potrebbe ora essere effettivamente confermato.

Pesci: in amore il mese si apre in maniera non esaltante, ci saranno dei momenti di riflessione. Nel lavoro si apre una stagione di rivincita per voi.