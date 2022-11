Novembre saluta tutti e cede il suo trono a dicembre, ma l'ultimo mese dell'anno inizierà alla grande darà del filo da torcere? Secondo l'oroscopo del 1° dicembre 2022 sarà una giornata da otto per alcuni segni zodiacali, come Ariete e Cancro. Alcuni nati in Leone devono scoprire perché certe persone sono state disoneste con loro, mentre i Capricorno devono essere più delicati con alcune persone di un certo prestigio. Se siete curiosi di sapere che voto hanno assegnato le stelle alla vostra nuova giornata, leggete le seguenti previsioni astrologiche di giovedì 1° dicembre.

La giornata di giovedì 1° dicembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – State lavorando bene sui vostri progetti e questo lo sapete benissimo, ma alcune persone sembrano determinate a mettere in dubbio i vostri obiettivi e le vostre capacità. Ignoratele. Hanno chiaramente paura che i vostri sforzi le dipingono come dilettanti di second’ordine. Voto: 8

Toro – Sapete cosa volete realmente dalla vita e sapete anche come ottenerlo, quindi, non esitate nemmeno per un momento: uscite nel mondo e piegatelo alla vostra volontà. Chiunque pensi che i Toro non siano ambiziosi verrà lasciato indietro nella polvere. Voto: 7,5

Gemelli – Potrebbe essere uno shock scoprire che non tutti credono in voi nella stessa misura in cui credete in voi stessi, ma questo vi ispirerà a lavorare ancora più duramente per impressionare tutti.

Fate qualcosa di così brillante in questo periodo che nessuno può negare che siete un genio. Voto: 7,5

Cancro – Chiunque pensi di potervi ingannare facendovi credere qualcosa che chiaramente non è vero rimarrà deluso. L'Oroscopo consiglia di ribaltare la situazione: usate i vostri poteri di persuasione per convincerli a confessare cosa hanno cercato di fare e perché.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di giovedì 1° dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se siete convinti che qualcuno non è stato onesto con voi, allora dovete scoprire perché. Anche se distorce la verità solo un po’, potrebbe significare che non merita la vostra fiducia. Il semplice fatto è che non avete bisogno del suo contributo.

Voto: 6,5

Vergine – Se avete bisogno di aiuto, non abbiate paura di rivolgervi a persone che sono in grado di offrirvi consigli e assistenza. Anche una Vergine ambiziosa come voi ha bisogno di una mano ogni tanto. Inoltre, il lavoro di squadra è essenziale se volete fare progressi. Voto: 7

Bilancia – Prima di accettare qualche tipo di offerta, fate le vostre indagini e cercate di capire quali sono i potenziali rischi e benefici. Molto probabilmente ne varrà la pena, ma dovete scoprirlo con certezza. Ricordate, i fatti sono più importanti dell’istinto. Voto: 7

Scorpione – Potreste aver difficoltà a fidarvi di qualcuno che vi ha deluso in passato, ma non rifiutate completamente i loro consigli perché quello che stanno cercando di dirvi adesso è molto importante.

State in guardia, ma siate aperti anche a nuove idee. Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni di giovedì 1° dicembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – I viaggi e le attività sociali potrebbero non andare bene come vi aspettavate, quindi, siate flessibili nei vostri progetti e non fate promesse che non potete mantenere a meno che voi non siate sicuri al 100% di mantenerle. Voto: 6

Capricorno – Fate attenzione a quello che dite alle persone che occupano posizioni di potere, perché anche se state parlando di soldi, non accetterebbero di buon grado che gli vengano fatti notare i loro difetti. Cercate di essere più delicati del solito. Voto: 6

Acquario – Non esiterete a esprimere la vostra opinione su una questione di una certa importanza, ma tenete presente che potreste non avere tutti i fatti a portata di mano.

Qualcuno che è meglio informato di voi potrebbe farvi sembrare sciocco, se fate affermazioni che non potete provare. Voto: 6,5

Pesci – Fate tutto il necessario per andare d’accordo con un collega che non vi sta simpatico. Una volta che avete realizzato ciò che vi siete prefissati di fare, potete andare per la vostra strada senza rancore. Che vi piaccia o no, siete nella stessa squadra, per ora. Voto: 6,5