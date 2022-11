Il primo weekend del mese di novembre prende il via e si appresta a portare a tutti i segni i nuovi cambiamenti dal punto di vista astrologico. Per capire nel dettaglio quali basterà leggere l'Oroscopo del 5 novembre 2022.

Ariete: in amore entro poco potrà iniziare un nuovo percorso, sono favorite le nuove idee. Con la Luna nel segno le cose andranno meglio. Nel lavoro possibili discussioni e ripercussioni.

Toro: per i sentimenti alcune situazioni dovranno essere riviste, possibili disturbi che comprometteranno un rapporto. Nel lavoro alcune questioni andrebbero riviste.

Gemelli: a livello sentimentale se qualcosa è da chiarire meglio agire subito, non mancheranno comunque nuove iniziative. Nel lavoro se ci sono delle scelte da fare agite adesso.

Cancro: in amore, se dovete recuperare, c'è la necessità di darsi da fare, ma attenzione alla Luna in opposizione in questa giornata. A livello lavorativo non si esclude che qualcuno debba ripartire visto che gli ultimi mesi sono stati difficili.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore alcuni rapporti non saranno facili da vivere e la giornata potrebbe portare discussioni. Nel lavoro ci sono alcune insoddisfazioni, ma non per questo dovrete alimentare delle polemiche.

Vergine: a livello amoroso alcuni vorrebbero cambiare, la giornata comunque regalerà una buona carica di energia.

Nel lavoro alcune questioni importanti andrebbero concluse entro poco.

Bilancia: in amore con la Luna in opposizione fase che porta maggiore stanchezza, alcune persone comunque andranno portati a termine. Nel lavoro ci sono diverse cose da concludere entro la fine di questa settimana.

Scorpione: per i sentimenti meglio non farsi prendere dall'agitazione in questa fase; non mancherà comunque un senso di maggiore sfiducia.

Nel lavoro arrivano ora le opportunità che aspettavate da tempo.

Sagittario: a livello amoroso ci sono alcuni problemi da risolvere, comunque è una fase di grande trasformazione. Impegnatevi per andare avanti. Nel lavoro qualche piccolo fastidio non manca.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sarà la possibilità di verificare la tenuta di un rapporto.

Andrebbero evitate scelte azzardate. Nel lavoro, giornata che invita alla cautela.

Acquario: attenzione a non portare avanti inutili discussioni; entro pochi giorni comunque tutto andrà a risolversi. Nel lavoro progetti favoriti ma a partire dalla prossima settimana.

Pesci: in amore importante non portare avanti indecisioni, vi sentite piuttosto nervosi. Nel lavoro sarà possibile avere una visione migliore.