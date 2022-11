Parte un nuovo giorno del mese di novembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Nuovi cambiamenti sono in arrivo sia in amore che nel lavoro. Per scoprire quali basterà leggere l'Oroscopo del 3 novembre 2022 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore le soluzioni ai vecchi problemi sono vicine. Questa sarà una giornata buona anche per riflettere su una storia. Nel lavoro vi sentite al momento meno confusi.

Toro: per i sentimenti fase di maggiore stanchezza, meglio allontanarsi da persone che non stanno nella vostra parte. Nel lavoro dovrete programmare le cose in maniera sensata, questo perché qualcuno potrà essere contro di voi.

Gemelli: a livello sentimentale periodo di recupero, evitate solo alcuni scontri. Nel lavoro gli impegni e a lunga scadenza non mancano, siate più propositivi.

Cancro: in amore meglio non prendere decisioni avventate, vi sentite comunque più forti al momento. A livello lavorativo ci sono alcune situazioni che vi renderanno nervosi.

Leone: per i sentimenti se ci sono delle polemiche meglio non avere un atteggiamento negativo, fase che porterà una maggiore stanchezza ovunque. Nel lavoro alcune questioni importanti potranno essere rimandate.

Vergine: al livello sentimentale giornata che vede la Luna in opposizione, quindi meglio evitare qualsiasi tipo di contrasto. Nel lavoro potrete sentirvi sotto pressione, gestite al meglio il rapporto con gli altri.

Bilancia: a livello amoroso se qualcuno è contro di voi avrete ora modo di rivedere un rapporto. Periodo da sfruttare. Nel lavoro se ci sono dei nuovi progetti non esitate, in particolare da qui alla fine del mese.

Scorpione: in amore meglio evitare conflitti in questa giornata, vi sentite comunque più motivati a recuperare.

Nel lavoro se avete fatto delle richieste durante le ultime settimane ora arriveranno dei riscontri.

Sagittario: a livello amoroso la fine del mese porta qualche novità, vi sentite meglio al momento. Nel lavoro meglio non rimandare nulla, gli impegni importanti vanno gestiti a breve.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fase che vi vede maggiormente agitati, alcune questioni non sono risolte.

Nel lavoro se ci sono degli ostacoli cercate di mediare.

Acquario: per i sentimenti se un rapporto al momento vi stanca potreste anche ripensarci, sarete maggiormente agitati in queste ore. A livello lavorativo favorite le nuove iniziative e i nuovi progetti.

Pesci: in amore i cuori solitari devono iniziare a guardarsi attorno, il futuro è dalla vostra parte. Nel lavoro tutto quello che si può fare in giornata deve essere concluso visto che la Luna è nel segno e nulla deve essere rimandato tutto.