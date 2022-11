Entra nel vivo la seconda settimana del mese di novembre. Approfondiamo di seguito le indicazioni astrologiche e l'oroscopo per tutti i 12 segni zodiacali in vista della giornata di martedì 8 novembre 2022, con le novità in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sarà facile ritrovare entusiasmo e, se siete in attesa di alcune risposte, queste arriveranno in pochi giorni. Nel lavoro non si esclude un cambio di mansione.

Toro: nei sentimenti ci possono essere dei momenti di riflessione, avrete la possibilità di fare comunque qualcosa in più.

Nel lavoro potrà risolversi un problema nato negli ultimi giorni.

Gemelli: a livello sentimentale - se la vostra storia va avanti da tempo - questo è un momento che aiuta, anche se c'è stato un litigio di recente. Nel lavoro, se ci sono delle proposte da fare a qualcuno, è meglio muoversi adesso.

Cancro: in amore ci sono diversi problemi nella vita di coppia, non tutto al momento è semplice da vivere, cercate comunque delle novità. A livello lavorativo potrete farcela anche se dovrete ricominciare qualcosa.

Leone: in amore è un momento di stanchezza, si recupererà solo nel weekend. Nel lavoro possibili revisioni al momento.

Vergine: per i sentimenti le emozioni sono importanti, c'è voglia di stare maggiormente con gli altri.

Nel lavoro al momento sentite la necessità di fare qualcosa in più.

Previsioni e oroscopo dell'8 novembre 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso se ci sono state delle questioni rimaste in sospeso ora si potrà recuperare. Attenzione solo a qualche incomprensione della coppia. Nel lavoro sarà possibile vincere una nuova sfida.

Scorpione: per i sentimenti - con la Luna in opposizione - è meglio stare attenti a possibili provocazioni, è un momento agitato. Nel lavoro fate attenzione se qualcosa può andare contro di voi.

Sagittario: in amore potreste cambiare qualcosa nel corso delle prossime settimane, vi sentite al momento più determinati. Nel lavoro ci sono da recuperare alcune questioni, in particolare quelle economiche.

Capricorno: in amore la Luna aiuta, vi sentite più sereni al momento. Nel lavoro arriverà un successo entro la fine del mese.

Acquario: per i sentimenti avrete la possibilità di recuperare, in particolare questa giornata porterà una maggiore voglia di fare. Nel lavoro alcune questioni in vista delle prossime settimane vi preoccupano, è sempre meglio ragionare prima di agire.

Pesci: in amore - se siete single da tempo - ora sentite che ci sono più ostacoli da superare. Nel lavoro alcune attività portano problemi, non mancherà comunque un successo.