L'Oroscopo di domani 9 novembre è pronto a giocare d'anticipo sugli eventi mettendo in evidenza chi avrà fortuna e chi no nel periodo indicato. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere come andrà il terzo giorno dell'attuale settimana?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 9 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 9 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 9 novembre in amore indica che la Luna porterà imprevisti e contrattempi familiari che vi renderanno nervosi e agitati.

Non riuscirete a capire come sia possibile che il vostro partner abbia delle idee tanto distorte su come dovrebbe andare la vita di coppia, e vi arrabbierete tantissimo. Le stelle suggeriscono di tagliare i ponti con il vostro passato, soprattutto se certi ricordi vi fanno ancora soffrire. Non indugiate nelle spirali della nostalgia che a volte si possono trasformare in una trappola di masochismo, ma dimenticate il tutto e guardate al futuro con ottimismo. Nel lavoro, ci sarà un po’ di svogliatezza, ma tranquilli, dei colleghi amici vi aiuteranno a chiudere la giornata senza provare la benché minima stanchezza.

Toro: ★★★★★. Giornata molto positiva. In amore, sarà una delle giornate più belle del mese: degli ottimi auspici si annunciano in famiglia e nella vostra vita privata.

Soprattutto nei sentimenti, grazie agli influssi del luminare femminile e alla Luna, sentirete quanto questo periodo è speciale, pronta per essere vissuta serenamente insieme al vostro partner. Scoprirete che una persona, per voi solo amica, nutre in realtà sentimenti più profondi: fatevi coraggio e buttatevi perché è il momento ideale per agire.

La fortuna è dalla vostra parte, praticamente in tutti i settori dell'esistenza; starà soltanto a voi cogliere le varie occasioni e farne tesoro per il prossimo futuro. Nel lavoro, riuscirete a trovare una facile sintonia e ad armonizzare contesti difficili. La vostra capacità di mettere sempre una buona parola vi ritornerà con gli interessi al momento opportuno.

Gemelli: 'top del giorno'. L'arrivo della Luna nel vostro settore si prospetta altamente efficace per rimettere in corsa alcune situazioni in stallo. In amore, vi godrete una giornata travolgente, quasi tutti pianeti dell’affettività e del desiderio infatti, si porranno in angolo decisamente benefico per voi e la vostra dolce metà. È una giornata particolarmente positiva per voi, perché la Luna nel segno promuoverà e favorirà tante vostre iniziative, regalandovi momenti di divertimento insieme ai vostri amici. Alcune preoccupazioni che vi avessero turbati nei giorni scorsi si dissolveranno, come neve al sole. Vi potrete godere pienamente questa meravigliosa giornata anche nel lavoro. Plutone vi stimolerà ad affermarvi e ad agire.

Da adesso in poi considerate giunta l’ora di farsi avanti per farvi valere sul serio.

Oroscopo di mercoledì 9 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Buon periodo in arrivo. In amore, le stelle vi faranno trascorrere momenti abbastanza felici, spensierati in compagnia di chi considerate un punto di riferimento importante per la vostra vita. Preparatevi a una giornata serena e anche pizzichi gioiosi da passare con la vostra dolce metà. L’ascolto paziente di ciò che il vostro (o la vostra) partner avrà da proporvi, vi aiuterà a raccordare meglio le vostre esigenze di coppia. Sarete luminosi e sereni, grazie anche ad una Venere complice e armoniosa. Avrete così, voglia di divertirvi e di pensare soltanto a cose che vi possano rendere felici.

Nel lavoro, il vostro professionismo non si discute, lo dimostrate giorno per giorno. Non siate timidi e non vi stupite se presto troverete chi, in modo aperto e chiaro, ve lo dovesse testimoniare senza mezzi termini.

Leone: ★★★★★. Mercoledì ottimo in ogni comparto. In campo sentimentale, una configurazione romantica che si dipingerà in cielo spingerà a volere dare spazio alla vita di coppia: lanciatevi in varie iniziative, magari coinvolgendo anche chi avete accanto. Vi emozionerete di più del previsto, sarete molto romantici con un partner, pronto a regalarvi tutto il suo amore. In questo periodo sarete paladini del motto: vivi e lascia vivere. A rendervi spensierati ed ottimisti sarà la presenza di Venere in Scorpione che allontanerà ogni pensiero negativo per dare spazio solo alla vostra voglia di divertimento e di avventura.

Nel lavoro, il vostro tocco di genialità si riconoscerà in tutto ciò che farete. Presto ne raccoglierete gli effetti positivi nei commenti dei colleghi e spesso anche dei vostri superiori e capi.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 9 novembre, preannuncia un periodo abbastanza difficile da portare a buon fine. In amore sarà una giornata movimentata, la vostra relazione potrà proseguire solo se caratterizzata da una grande libertà reciproca e dall'assenza di vincoli e gelosie relative al partner. Gli influssi dissonanti di alcuni pianeti potranno risultare destabilizzanti per molti di voi. I loro effetti saranno come una miccia che farà esplodere all'improvviso tutte le tensioni che avete dentro.

Liberatevi delle emozioni negative e vedrete che starete subito meglio. Nel lavoro, una parte di voi sta guardando insistentemente verso il passato e questo rivolgimento potrebbe impedirvi di andare avanti, verso un futuro migliore.

