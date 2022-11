L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 novembre 2022. La settimana è ormai giunta al fatidico giro di boa e già si sente nell'aria quel dolce sapore di weekend. In questo momento è abbastanza alta la voglia di conoscere come andrà il periodo, soprattutto in ambito sentimentale e lavorativo. Considerando la sestina sottoposta ad analisi, ovvero quella formata dai segni da Bilancia sino a Pesci, diciamo che a poter contare sul massimo supporto astrologico saranno coloro nativi del Capricorno. Il periodo si prospetta abbastanza buono anche per quelli dell'Acquario e altri tre che andremo a svelare nel prosieguo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro nonché in amore.

Previsioni zodiacali del 9 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Una giornata abbastanza difficile da gestire, tra sottotono generale e un "mal d'amore" galoppante. Difficile poter dare una risposta quando si ha il cuore in subbuglio: lasciate che il destino faccia il suo corso e quel che sarà sarà. Nel lavoro, alcuni conflitti lavorativi che covano da tempo necessitano di decisioni importanti. Sollecitate le persone coinvolte a prendere posizione una volta per tutte, ok? In amore, attrazioni improvvise vi potrebbero cogliere di sorpresa, mandando il cuore in tilt.

Se siete liberi da legami non c’è motivo per non lasciarsi andare. Generose dimostrazioni d’affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente. Sorpresi, ricambierete con identico slancio.

Scorpione: ★★★★. Non troppo impegnativo il periodo, con un giovedì indirizzato alla normalità stabile e ridondante. Mettetevi tranquilli e vivete il periodo con fiducia e convinzione nei vostri mezzi.

Fare di una giornata routinaria un qualcosa di cui andare fieri non è difficile, basterà convincersi di essere voi stessi i padroni del vostro tempo, senza demoralizzarvi se qualcosa non dovesse andare come previsto. Ultimamente avete fatto qualche sacrificio, ma l’impegno paga sempre e oggi finalmente riceverete notizie riguardo a quell’incarico lavorativo a cui aspirate da sempre.

In amore intanto, nel relazionarvi agli altri, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 9 novembre predice una giornata in linea di massima buona, accettabile se la solita routine non dispiace, altrimenti ci si dovrà accontentare. In effetti, ritrovarsi a che fare con le stesse situazioni di sempre, i volti ormai divenuti consuetudine di vita e le stesse identiche cose potrebbe far storcere un po' il naso. Calma! Guardate il bicchiere mezzo pieno e, ogni tanto date uno sguardo dietro le vostre spalle: c'è chi sta messo peggio... Nel lavoro, qualunque sia l’attività che svolgete, autonoma o dipendente, cercate di far valere le vostre opinioni senza trascurare le buone maniere.

In amore armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dai possibili duelli con il partner.

Oroscopo e stelle del 9 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata altamente positiva, merito di una Luna favolosa che nel contesto si ritrova in trigono al vostro Plutone nel segno. Turro potrebbe apparirvi fin troppo facile, già dal primo mattino (figuriamoci il pomeriggio o la serata!). Parlando di lavoro, forse avete pazientato anche troppo e ormai non avete più intenzione di tergiversare; perciò, senza esitare, prenderete pure le vostre decisioni e andate dritti al sodo! In amore, come già anticipato, la Luna in combutta con Plutone aumenterà il vostro fascino: sarete simpatici e molto seducenti.

Un regalo da parte del partner sarà molto gradito: preparatevi a ricambiare nel modo che sapete...

Acquario: ★★★★. Un buon giovedì si intravede all'orizzonte, parte del quale già in preparazione. A portare novità un periodo innescato su una buonissima ripresa, sia in ambito sentimentale che, ancor di più, in merito ad alcune attività quotidiane. Nel lavoro alcune ie idee saranno un po’ confuse, per cui dovete ancora attendere che si plachi il vento di trasformazione che vi sta investendo. In amore intanto, la staticità è il vostro peggior nemico. Proponetevi in modo nuovo, diverso dal consueto: il rapporto di coppia ha bisogno di stimoli. Consiglio: mantenete alto il livello di rendimento, trovando un equilibrio tra le vostre aspirazioni e le esigenze fisiche dell’organismo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 9 novembre vede con fiducia il periodo. Anche se intriso nella solita normale quotidianità questo giovedì di metà settimana non mancherà di rilasciare buone soddisfazioni a molti del segno. Ovviamente saranno avvantaggiati coloro con un ascendente da almeno quattro stelle in su. Nel lavoro avreste una proposta da sottoporre all’attenzione dei superiori, ma con una specie di sesto senso capite che non è ancora il momento giusto (ottima scelta!). In amore, saper contrastare le difficoltà potrebbe apparire come un’impresa superiore alle vostre forze, per questo sarete insolitamente accomodanti con persone e situazioni. Un consiglio salutare: seguite una dieta corretta e non cercate alibi per trascurare il corpo, come siete soliti fare nei momenti di maggior stress.