L'oroscopo di giovedì 3 novembre è caratterizzato da tante novità. Le previsioni astrologiche, grazie ai movimenti dei pianeti, hanno tanto da raccontare. Gli argomenti di maggiore interesse sono il lavoro, l'amore e la vita sociale. Alcuni segni zodiacali sfrutteranno la giornata a loro favore, mentre altri tenderanno a vacillare.

Cancro, Vergine e Pesci saranno molto spensierati, mentre Ariete, Scorpione e Acquario daranno spazio alla riflessione. Toro, Leone e Capricorno saranno più passionali che mai, al contrario di Gemelli, Bilancia e Sagittario che si faranno prendere dalla timidezza.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 3 novembre.

Previsioni astrologiche di giovedì 3 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non avrete molta voglia di aprirvi con gli altri. Preferirete trascorrere un po' di tempo con voi stessi. Userete questi momenti per riflettere e per pianificare il vostro futuro. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non trascurare il confronto con gli amici e la famiglia. Voto 5.5.

Toro: avrete occhi solo per il partner. Vi sentirete più innamorati che mai e pronti a tutto per conquistare la sua fiducia. Eviterete di compiere passi falsi perché ormai conoscerete bene il suo punto di vista. Il vostro rapporti crescerà, ma ci sarà ancora modo per parlare di determinati argomenti.

Voto 7.5.

Gemelli: questa giornata sarà piuttosto faticosa. Dovrete mettervi alla prova, ma non vi sentirete ancora pronti a compiere certi passi. Inoltre, alzerete un muro tra voi e l'ambiente circostante. Preferirete non dare voce alle vostre emozioni per la paura di risultare ridicoli o poco graditi. Voto 4.5.

Cancro: affronterete questa giornata con tanta gioia e positività.

Tenderete a concentrarvi solo sugli aspetti migliori e a trascurare le difficoltà. Avrete un buon approccio anche con il prossimo. Le vostre parole verranno prese in grande considerazione, soprattutto dagli amici e dal partner. Voto 9.

Oroscopo e voti del 3 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi lancerete, senza paura, tra le braccia del partner.

Rappresenteranno il vostro posto sicuro. Non vorrete mai separarvi dalla persona amata perché sentirete di aver trovato la vostra dolce metà. Questi sentimenti, nel corso della giornata, non faranno altro che crescere. Voto 8.5.

Vergine: vi concentrerete sui vostri hobby preferiti. Finalmente, deciderete di dare spazio al vostro tempo libero. Sarete stanchi di dover rinunciare ad aspetti che riterrete importanti. Proverete a coinvolgere anche gli amici. Il loro supporto e la loro compagnia, infatti, saranno essenziali. Voto 7.

Bilancia: non vi sentirete a vostro agio con persone sconosciute. Avrete paura di intavolare una conversazione sbagliata o di essere giudicati in modo troppo critico. Preferirete che siano gli altri a compiere la prima mossa.

Questo comportamento potrebbe trasmettere sensazioni contrastanti. Voto 6.

Scorpione: non vi sentirete pronti a iniziare una nuova storia romantica o a dare una svolta al vostro lavoro. Avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere sul da farsi. Ultimamente, infatti, avete iniziato a mettere in discussione alcune decisioni prese in passato. Sarà il momento giusto per chiarire. Voto 5.

Previsioni zodiacali del giorno 3 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: attraverserete in momento di incertezza. Continuerete a essere dubbiosi e poco loquaci. Non avrete voglia di interagire con gli amici e apparirete schivi anche con il partner. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare ad aprirvi con il prossimo: vi sarà utile.

Voto 4.

Capricorno: dimostrerete di essere affascinanti e carismatici. Il partner non potrà fare a meno di starvi accanto e di dedicarvi dolce parole romantiche. Vivrete una giornata passionale, caratterizzata da una forte complicità reciproca e da un innegabile feeling di coppia. Voto 9.5.

Acquario: sarete molto legati al partner. Condividerete sentimenti intensi e preziosi. Potrete parlare di qualsiasi argomento, anche dei più complessi. Purtroppo, però, questa complicità potrebbe allontanarvi dai vostri amici. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a trovare un equilibrio. Voto 6.5.

Pesci: vi concentrerete sul vostro benessere interiore. Metterete al primo posto la serenità e il desiderio di vivere una giornata rilassante. Riuscirete nel vostro intento, anche se dovrete sforzarvi per fare in modo che i problemi lavorativi non prendano il sopravvento. Sarete leali con gli amici. Voto 8.