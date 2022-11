Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 3 novembre 2022. Le stelle di metà settimana hanno delle grandi novità per tutti i segni zodiacali. Consigliano ai nati sotto il segno del Sagittario di rimandare incontri e progetti importanti a un altro giorno e di mettere a disposizione parte del loro tempo per aiutare una persona cara. I nati Acquario devono essere molto spietati e vincere a tutti i costi una battaglia in corso. Per i nati sotto la costellazione dei Pesci, che hanno un peso nel petto, è arrivato il momento di toglierselo. Per sapere che cosa succederà nelle prossime ore, leggete le previsioni astrologiche di giovedì 3 novembre e le pagelle, con voto da 0 (giorno complicatissimo) a 10 (giorno eccellente).

La giornata di giovedì 3 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non dovete permettere a qualcuno con cui lavorate o con cui fate affari di attribuire la colpa di un errore interamente a voi. Sono altrettanto colpevoli e se non sono disposti ad ammetterlo, allora dovete lasciare che la verità venga a galla. Voto: 7.

Toro – Dovete fare tutto ciò che è in vostro potere per far conoscere a tutti il vostro status professionale. Nuove opportunità vi stanno aspettando, ma dovete fare la prima mossa. Voto: 7,5.

Gemelli – Qualcosa che avete detto all’inizio dell’anno potrebbe mettere di nuovo sottosopra i vostri piani. Non c’è molto che potete fare al riguardo, quindi, seguite il flusso e mantenete la calma a tutti i costi e risolvete, così la prossima volta non sarete critici nei confronti degli sforzi degli altri.

Voto: 6.

Cancro – Per qualche strano motivo siete riluttanti a rischiare in questo periodo. Secondo l'Oroscopo potrebbe non essere una cosa negativa, poiché ci sono eventi in arrivo che potrebbero rendere ridondanti molte delle vostre attuali scelte. Voto: 7.

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 3 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Non è da voi essere sensibili a ciò che dicono gli altri, ma al momento sembrate un po’ permalosi. Potreste fare l’attore, quindi, fate finta che non vi interessino le loro opinioni. Potreste anche ingannare voi stessi. Voto: 7.

Vergine – Chiunque scelga di trascinare i piedi o cercare di ostacolarvi nelle prossime 24 ore capirà che era meglio starvi alla larga.

Non siete dell’umore giusto per i giochi infantili e stupidi. Voto: 6,5.

Bilancia – Potrebbe essere allettante iniziare qualcosa di nuovo, ma con questi pianeti è meglio aspettare un po’ e vedere cosa succede dopo. Un progetto molto interessante potrebbe essere all’orizzonte, quindi, non perdete tempo con cose di second’ordine. Voto: 6,5.

Scorpione – È molto importante che voi giochiate secondo le regole, perché se prendete scorciatoie potreste causare qualche problema. Comportatevi come se le persone in posizioni di autorità stessero osservando ogni vostra mossa, perché è del tutto possibile che vi spiano. Voto: 7.

L'oroscopo e le previsioni di giovedì 3 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se avete promesso a un amico o a un familiare che avreste fatto qualcosa per loro in questo periodo, dovete farlo assolutamente, anche se non avete tanto tempo a disposizione. Ci sono molte altre cose che potete rimandare a un altro giorno. Voto: 6,5.

Capricorno – Solo voi potete decidere quale percorso intraprendere e chiunque tenti di costringervi a fare qualcosa di diverso deve rendersi conto che non lo prenderete in parola. Tirare fuori il coraggio e fate capire agli altri che non vi sottomettete ai loro voleri. Voto: 7.

Acquario – Secondo l'oroscopo del 3 novembre c’è una battaglia in corso che non potete permettervi di perdere.

Siate spietati nelle prossime 24 ore, non solo con i vostri nemici ma anche con le vostre stesse debolezze. Dovete vincere a tutti i vostri. Voto: 7.

Pesci – C’è qualcosa che vi sta mangiando la coscienza ed è ora di toglierselo da dentro. Potrebbe essere diventato un problema estremamente importante nella vostra mente, ma è probabile che ad altre persone non importi nulla. Voto: 7.