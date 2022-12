Le previsioni dell'oroscopo del 26 dicembre esortano gli Scorpione a non lasciarsi trasportare dagli eventi. I Capricorno sono in grande forma. Soprese in arrivo per i nati sotto il segno della Bilancia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: siete un po' in balia degli eventi. Se non sapete in che direzione andare, forse è il caso di fermarvi un attimo e riflettere. L'Oroscopo del giorno 26 dicembre vi invita a cercare l'appoggio delle persone care.

11° Acquario: novità in arrivo, ma siete un po' agitati. Forse dal punto di vista familiare potrebbero esserci state delle incomprensioni.

Adesso, però, è giunto il momento di recuperare.

10° Pesci: questo è un momento caratterizzato da un po' di confusione. Cercate di fare chiarezza nella vostra mente e ne vostro cuore, altrimenti potreste incappare in qualche situazione sgradevole.

9° Bilancia: ci sono sorprese in arrivo in amore. Nel lavoro, però, siete un po' turbati. Cercate di essere un po' più decisi. Quando dite no, dovete mantenere il punto e non tornare sui vostri passi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: siete molto razionali in questo periodo. Cercate di farvi meno problemi e di non dare peso alle critiche. Nella vita è importante avere anche una buona dose di autoironia.

7° Toro: buon momento per quanto riguarda la vita di coppia.

I single, invece, potrebbero essere spronati ad uscire per fare delle nuove conoscenze. L'amore è nell'aria, non dovete fare altro che aprire i polmoni.

6° Cancro: gli animi sono stati un po' inquieti ultimamente, a partire dal 26 dicembre, però, secondo l'oroscopo, le cose andranno sicuramente a migliorare. Non temete.

5° Gemelli: giornata molto produttiva sul lavoro.

Se state aspettando di ricevere una promozione, questo potrebbe essere il momento adatto. Siate un po' più espansivi con il prossimo.

Oroscopo segni fortunati del 26 dicembre

4° in classifica Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 26 dicembre vi invitano a tenere gli occhi ben aperti dal punto di vista sentimentale. Non aspettate che le cose capitino, siate audaci.

3° Vergine: in amore ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere audaci. Non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo nei vostri confronti, agite voi in prima persona.

2° Sagittario: buon momento per quanto riguarda l'amore. Le previsioni dell'oroscopo del 26 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad essere più determinati.

1° Capricorno: siete molto decisi e proiettati sul futuro. Questo è sicuramente un bene, tuttavia, cercate di tenere gli occhi aperti anche dal punto di vista sentimentale. Ci sono occasioni in arrivo.