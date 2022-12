Secondo l'oroscopo del 20 dicembre, le stelle sosteranno alcuni segni zodiacali, come Leone e Capricorno. A non godere del sostegno delle stelle saranno proprio i single nati sotto il segno del Sagittario. Per conoscere meglio come sarà la vostra giornata da single, troverete le dettagliate previsioni degli astri per il giorno 20 dicembre, rivolte a tutti i simboli dello zodiaco.

L'oroscopo dei cuori solitari, giorno 20 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Da un po’ di tempo state riflettendo sulla vostra vita da single e i vostri amici non fanno altro che spingervi a trovare l’anima gemella a tutti i costi.

Queste stelle negative, però, dicono che questo non è il momento giusto per trovare qualcuno da portare all’altare. I nati nella prima decade dovrebbero evitare di creare screzi con i propri cari, discutendo di argomenti che al momento sono fin troppo seri.

Toro – Avrete l’opportunità di incontrare un sacco di persone, innamorarvi e formare una famiglia, quindi, mettete da parte il vostro solito pessimismo: è il momento di cambiare. Nel corso della serata, quelli della seconda decade scopriranno che qualcuno è segretamente innamorato di loro.

Gemelli – Smettetela di autocommiserarvi, chiamate i vostri amici più cari e concedetevi un po’ di sano pettegolezzo. Ultimamente la solitudine ha iniziato a pesarvi.

Per i nati nella prima decade, sarà una grande notte, grazie a dialoghi profondi e amanti focosi.

Cancro – Uno dei vostri amici vi proporrà una crociera o una vacanza all’estero: accettate, senza pensarci due volte. È giunto il momento di sbarazzarsi di quel musone e sorridere alla vita. Voi della prima decade riuscite a far provare sensazioni intense alla persona che vi piace tanto, anche solo con uno sguardo.

Previsioni astrologiche di martedì 20 dicembre per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Le stelle vi spingono a partecipare a qualsiasi tipo di evento e agli incontri. Opporre resistenza non ha senso, è meglio cedere alla volontà delle stelle. I nati nella seconda decade dovranno fare una promessa a se stessi: prendere il controllo della propria vita.

Le stelle vi daranno il loro sostegno.

Vergine – La giornata inizia bene con un incontro stimolante che vi farà intravedere il futuro. Potete aspettarvi giorni indimenticabili. Se appartenete alla seconda decade, cercate di sviluppare una maggiore intesa con la persona che vi piace tanto: raggiungere un buon livello di complicità è importante.

Bilancia – Cercate di mantenere la calma o irriterete anche i vostri amici più cari. Questa mattina non andrà molto bene, ma non potete farci niente. Se appartenete alla prima decade, siete così convinti di poter lottare contro il destino? È difficile, ma potete perseverare lo stesso. Le stelle favoriscono i coraggiosi.

Scorpione – Avete tenuto a freno le vostre emozioni, trattenuto i baci e le promesse non mantenute, ma per cosa?

Non aggrappatevi alla vita da single, se state iniziando a logorarvi. Una giornata vincente per i nati nella terza decade, potete aspettarvi nuovi incontri e momenti di seduzione.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 20 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – In questa giornata avrete tanto da fare, persone da incontrare, emozioni e sensazioni da vivere, ma le stelle non sono dalla vostra parte. Quindi, aspettatevi una giornata noiosa. Se siete della prima decade, mettete da parte l’aggressività in amore. Avete anche bisogno di un po’ di gentilezza e tolleranza nei confronti della persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Non rovinate un rapporto che potrebbe durare a lungo.

Capricorno – Chi vi è vicino sentirà che la vostra naturale capacità di aiutare gli altri è stata messa alla prova da una grande delusione. Se siete nati nella seconda decade, presto riceverete buone notizie. Le stelle sono dalla vostra parte e vi regalano una serata vivace, ma c’è di più! Potreste fare nuove e interessanti amicizie.

Acquario – Forse qualcuno ha accennato alla persona che l'ha amate e non potete farci niente. Se siete della seconda decade, le stelle vi permetteranno di trovare l’anima gemella, magari vi farà incontrare un Leone esuberante. Una volta il pensiero di essere single vi affascinava, ma l'Oroscopo suggerisce che presto le cose cambieranno, quindi, non esitate quando qualcuno vi invita a uscire.

Pesci – Siete abbastanza confusi e volete sperimentare l’amore. Le stelle vogliono che voi vi godiate la vita e le gioie dell’amore. Per i nati nella terza decade, ci vuole più realismo in amore. A volte, sognare vi fa stare meglio, ma non dovete mai perdere di vista la realtà. È molto importante fare quello che volete fare, come potete innamorarvi di qualcuno se non siete innamorati di voi stessi?