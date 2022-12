Nell'oroscopo di martedì 13 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel domicilio del Leone, mentre Venere, Plutone e Mercurio stazioneranno sui gradi del Capricorno. Il Sole, invece, protrarrà il moto in Sagittario, così come Marte continuerà l'anello di sosta nel segno dei Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, intanto, resteranno stabili in Toro come Nettuno insieme a Giove proseguiranno la sosta in Pesci. Saturno, infine, permarrà nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Sagittario: al centro della scena. Complice l'effervescente trigono tra i Luminari, i nati sotto il segno del Sagittario avranno ottime chance di trascorrere un martedì in cui saranno i protagonisti indiscussi, ancor di più nella cerchia amicale dove si riveleranno la miglior compagnia possibile.

2° posto Leone: sfizi da soddisfare. Sia che si tratti dell'acquisto di un oggetto lussuoso, di cucinare un piatto ricercato oppure di un improvviso quanto eccentrico nuovo colore di capelli, i nati Leone potrebbero avvertire la viscerale necessità di soddisfare un loro sfizio in questo giorno di fine autunno.

3° posto Capricorno: fortunati. Una vincita alla lotteria di paese o un allettante promozione al supermercato saranno, con ogni probabilità, alcuni dei possibili colpi di fortuna dei quali godranno i nati Capricorno nelle ventiquattro ore in questione.

I mezzani

4° posto Ariete: tenaci. Sebbene lasceranno a casa la loro proverbiale indole frizzantina, a causa della quadratura dello Stellium di Terra, il primo segno di Fuoco metterà presumibilmente in campo un mood oltremodo determinato in campo professionale, raggiungendo dei ragguardevoli risultati.

5° posto Vergine: organizzati.

L'esercizio che potrebbe riuscire più semplicemente alle prime due decadi di casa Vergine questo martedì sarà organizzare minuziosamente la loro giornata, provando a non lasciare nulla al caso.

6° posto Acquario: lungimiranti. Il quarto segno Fisso, nel corso del 13 dicembre, parrà riuscire a gettare il cuore oltre l'ostacolo, mettendo le paturnie economiche e professionali volutamente in secondo piano, per far spazio a una visione più ottimistica e lungimirante riguardo a ciò che accadrà nel prossimo futuro.

7° posto Bilancia: test. Stufi di continuare a far finta di non accorgersi di alcuni atteggiamenti del partner, questo martedì i nati Bilancia potrebbero sottoporre lo stesso a qualche piccola prova comportamentale atta a scoprire cosa si cela realmente dietro tali azioni.

8° posto Cancro: pile scariche. Il bottino energetico risulterà presumibilmente scarno in questo giorno dicembrino e i nati Cancro, gioco forza, saranno chiamati a dedicarsi esclusivamente a quelle attività etichettate come impellenti.

9° posto Pesci: perplessi. Il neo di casa Pesci, specialmente del primo decano, questo martedì sembrerebbe essere rappresentato dalla cerchia professionale, settore in cui i nativi rimarranno straniti per come un superiore si comporterà nei loro riguardi.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: polemici. Inclini alla provocazione, i nati Scorpione potrebbero punzecchiare con il loro metaforico pungiglione chiunque gli capiti a tiro senza nessuna motivazione apparente. Peccato, però, che tale atteggiamento provocatorio e polemico non sarà affatto gradito nel nido domestico.

11° posto Toro: egocentrici. Semaforo acceso sul rosso per l'ego dei nati Toro che, nel corso di questo giorno di fine 2022, parrà divenire il loro tallone d'Achille, in quanto il segno Fisso sembrerà disconoscere qualità come l'empatia e la complementarietà.

12° posto Gemelli: solitari. Accorgendosi che il mondo circostante non sarà poi così conciliante nei loro riguardi questo martedì, i nati Gemelli potrebbero preferire starsene in disparte a ponderare le prossime mosse da attuare a breve.