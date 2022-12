Secondo l'oroscopo del 14 dicembre 2022, i Toro devono essere meno sfuggenti. I Leone, invece, sono un po' turbati per qualcosa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: non siete particolarmente loquaci nella giornata odierna. C'è qualcosa che vi turba, pertanto, cercate di mantenere la calma e di non alterarvi in maniera immediata.

11° Bilancia: portate pazienza. L'Oroscopo del 14 dicembre vi esorta a cogliere il bello della vita, senza pensare troppo al domani. Non siate troppo rigidi su alcune decisioni, specie in ambito sentimentale.

10° Sagittario: in certi momenti della vita, la cosa migliore da fare è vivere alla giornata e non soffermarsi troppo sulle cose che riguardano il futuro. Cogliete l'attimo, mentre in amore ci vuole un po' di coraggio in più.

9° Pesci: le stelle sono un po' altalenanti in questo periodo. Cercate di essere lungimiranti e attenti alle decisioni che prenderete nell'imminente futuro. Dal punto di vista professionale è importante essere precisi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: buon momento per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci degli alti e bassi. Non siate troppo severi ed esigenti con voi stessi. Nella vita talvolta bisogna anche sapersi accontentare.

7° Scorpione: giornata piena di sorprese per voi. Soprattutto dal punto di vista sentimentale potreste sentirvi un po' indecisi. Ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda un progetto al quale state lavorando.

6° Toro: ci sono delle scelte che potrebbe risultare più difficili di altre. L'Oroscopo del 14 dicembre vi esorta a non essere troppo sfuggenti.

Soprattutto in amore questa caratteristica potrebbe cominciare a stancare un po'.

5° Acquario: sia in ambito professionale sia personale avete bisogno di certezze. Ci sono delle decisioni da prendere a stretto giro, pertanto, sarà necessario essere risoluti e al contempo oculati.

Oroscopo segni fortunati del 14 dicembre

4° in classifica Gemelli: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore.

Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. Chiarite eventuali questioni in sospeso.

3° Cancro: siete effervescenti e pieni di voglia di fare. Amate mettervi in gioco e non sapete resistere alla passione. Lasciatevi andare e siate propensi a cimentarvi in nuovi progetti.

2° Vergine: l'oroscopo del 14 dicembre vi invita ad essere cauti. Non siate troppo frettolosi, anche se le stelle promettono bene. In amore è tempo di compiere qualche passo importante.

1° Capricorno: oggi siete al top della vostra forma fisica e mentale. Approfittate di questo momento per godervi al meglio la vita di coppia. Anche in ambito delle amicizie siete molto espansivi in questo momento.