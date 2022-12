L'oroscopo del giorno 7 dicembre 2022 è pronto a dare consigli ai cuori solitari per conquistare la persona che ha stuzzicato la loro curiosità, per trovare la giusta strada che porta all'amore vero o alle avventure di qualche notte. Se siete single e cercate risposte, se vi state chiedendo quando incontrerete la vostra anima gemella o se riuscirete a abbandonare la timidezza, ecco le previsioni astrologiche per il giorno 7 dicembre e i consigli delle stelle.

L'oroscopo dei single, giorno 7 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Gli altri 11 segni dello zodiaco sono tutti ansiosi di conoscervi.

Le cose non funzioneranno con qualcuno del vostro stesso segno zodiacale. Se appartenete alla terza decade, non vi preoccupate troppo, mantenete la calma e saprete vendicarvi di ogni provocazione che riceverete. Le stelle vi consigliano di dimenticare la rivalità in amore.

Toro – Le stelle protettive continueranno a sussurrarvi strategie per trovare l’amore. Ignoratele: è tutto un trucco. Quelli della prima decade si renderanno conto che qualcuno che non si aspettavano, forse un Gemelli, è interessato a loro. Non lasciate che il vostro umore vi appesantisca; cercate di non restare da soli, chiamate una persona fidata e decidete in quale posto andare per divertirvi. Qualche consiglio? Cercate di non avere sempre le risposte a tutto, è controproducente.

Gemelli – Siete così creativi che le persone che vi incontrano non vi dimenticano mai. Siete uno dei segni più popolari e attraenti dello zodiaco. Quelli della prima decade si sbarazzeranno dei loro musi lunghi e cominceranno a essere allegri. Evitate di essere sospettosi: siate calmi e sereni. L'Oroscopo consiglia di concedere un po’ di libertà alla persona a voi cara: lui o lei lo apprezzerà.

Cancro – In questa giornata avrete voglia di sperimentare nuove emozioni e riuscirete facilmente a esaudire un vecchio desiderio. Ricordate, però, che ‘chi è contento è ben servito’. I nati nella prima decade dovrebbero dedicare più tempo all’amore e meno al denaro o al potere. Il consiglio del giorno: non credete troppo facilmente in alcune promesse che sembrano impossibili.

Previsioni delle stelle per i single, mercoledì 7 dicembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Le stelle hanno preparato per i single del Leone un incontro seducente ed erotico. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che siete stati coperti di baci e carezze, quindi, adesso è il momento di recuperare. Per i nati della prima decade, il desiderio di vivere una relazione amorosa si fa sempre più forte. Continuate a cercare la vostra anima gemella. Gli astri consigliano di ricontattare una persona che non sentite da tempo.

Vergine – Grazie al vostro aspetto fisico riuscirete a incantare il mondo intero. Se appartenete alla terza decade, fate attenzione alle indecisioni. Scegliete la direzione giusta e cercate di non commettere errori irreparabili per non compromettere le scelte passate.

Potreste non sentirvi molto energici e vivaci, ma le stelle vi suggeriscono di accettare l’invito di una persona amica. Qualche consiglio? Tirate fuori il vostro coraggio se siete interessati a qualcuno: fate il primo passo.

Bilancia – Il vostro destino vi aspetta all’angolo della strada. Cercate di non perdere questa opportunità. Per quelli che appartengono alla terza decade, è difficile da sopportare gli sbalzi d’umore di chiunque altro. Armatevi di pazienza, soprattutto in amore. Nel corso della serata vivrete un incontro ricco di sorprese ed emozioni. L'oroscopo consiglia di ricoprire di attenzioni la persona che vi è vicina: non vi lascerà mai.

Scorpione – Invece di cercare l’erotismo, cercherete un po’ di comprensione.

Le stelle verranno in vostro soccorso e nel pomeriggio vi aiuterà un vostro conoscente. Novità piccante: quelli della terza decade potrebbero innamorarsi all’improvviso. Il consiglio del giorno è quello di tenete sempre il cervello in funzione e di non farvi influenzare da persone che non vi conoscono bene.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 7 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Sforzatevi di pensare in maniera positiva. Se qualcuno vi suggerisce un viaggio, una cena romantica o di trascorrere una notte infuocata, fatelo. Per voi della prima decade, una piccola carezza ogni tanto non fa mai male. Tenetelo a mente la prossima volta che uscite con la persona che vi piace.

Se volete un consiglio, non mostratevi deboli a qualcuno che vuole approfittarsi di voi.

Capricorno – Fate le valigie e partite per una o due settimane durante le vacanze natalizie. Andare lontano vi aiuterà a pensare ai vostri errori, come quello di riporre troppa fiducia nelle persone e non abbastanza nell’amore. Per quelli della prima decade, la possessività non porta mai nulla di buono. Se avete voglia di fare dei cambiamenti personali, le stelle approvano. Inoltre, consigliano di non dare troppo peso agli alti e bassi della vostra situazione sentimentale: è normale.

Acquario – Smettetela di desiderare un amore perfetto e originale. Non c’è niente di male in una semplice storia d’amore piena di baci e coccole.

Le stelle hanno organizzato un incontro romantico per quelli della terza decade: lasciatevi andare all’amore. In questo periodo sarete affascinati da una sfida. Qualche consiglio? Uscite dagli schemi e provate a conoscere nuove persone: potreste trovare il partner dei vostri sogni.

Pesci – Se non volete avere rimpianti, concentratevi sulla posizione astrologica di questa giornata: l’amore, l’erotismo, una vacanza e non solo. Se siete della seconda decade, dovrete coltivare una certa passione per la trasgressione. Possibili avventure parallele da considerare. Se volete davvero una notte tranquilla, restate a casa. Leggete un libro, guardate una serie televisiva, oppure semplicemente rilassatevi. L'oroscopo consiglia di abbandonarvi a situazioni intriganti: non c’è più spazio per la timidezza.