Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 3 dicembre 2022. Inizia il primo weekend di dicembre, che cosa accadrà nelle prossime 24 ore? Secondo le stelle per i nativi del Leone è arrivato il momento di eliminare dalla propria vita coloro che oscurano la verità. Anche per gli individui dello Scorpione è giunto il momento di ignorare le persone negative. Per i nati in Sagittario, non è la giornata giusta per esprimere i propri pensieri. A seguire, le previsioni astrologiche per il giorno 3 dicembre e le pagelle, con voto da 0 (giornata difficilissima da gestire) a 10 (giornata facilmente gestibile).

La giornata di sabato 3 dicembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non sprecate il vostro tempo prezioso guardando indietro e chiedendovi cosa sarebbe potuto essere, invece, guardate dritto davanti a voi e non dubitate per un momento che arriverete dove desiderate di più. La fiducia in se stessi è molto importante. Voto: 6,5

Toro – Più gli altri vi dicono che state sbagliando, più potete essere certi che siete sulla giusta strada, e dovete continuare a percorrerla. Le cose buone arrivano a coloro che hanno fiducia nelle proprie capacità e voi ne avete tantissima. Voto: 7

Gemelli – Fare cambiamenti non vi entusiasma, ma sapete benissimo che la vostra situazione attuale è instabile e che non può rimanere la stessa ancora per molto.

Siate i primi ad apportare tali modifiche. Siate un leader piuttosto che un seguace. Voto: 7

Cancro – Attenetevi alle regole in tutto ciò che fate, perché i pianeti vi avvertono se tagliate anche una minuscola cosa, i poteri forti se ne accorgeranno e si abbatteranno su di voi. Avete bisogno di essere sostenuti da persone in posizioni di autorità, quindi, tenetele strette, non fatele diventare vostre nemiche.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di sabato 3 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Diffidate delle persone che sono abili a oscurare la verità. Sapete benissimo chi sono quelle persone e sapete che il modo migliore per affrontarle è evitarle. Attraversate la strada, per non incrociarle. Voto: 6,5

Vergine – Tenete d’occhio il vostro obiettivo e non lasciatevi distrarre da eventi che non hanno nulla a che fare con ciò su cui state lavorando.

Un approccio risoluto alle questioni professionali è un must, se volete raggiungere la vetta del successo. Voto: 7

Bilancia – C’è qualcosa che desiderate, ma ogni volta che vi avvicinate quell’obiettivo si allontana sempre di più. Forse dovreste cogliere il suggerimento dell'Oroscopo e accettare che l’universo non vuole che voi lo raggiungiate, almeno non adesso. Potrebbe essere frustrante, ma è per il vostro bene. Voto: 6

Scorpione – State alla larga dalle persone negative perché non volete essere coinvolti nelle loro preoccupazioni e nei loro guai. Non siete responsabili di ciò che sta andando storto nelle loro vite, né potete cambiarlo, quindi, fate un passo indietro e lasciate che lo risolvano da soli.

Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni di sabato 3 dicembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potrebbe essere difficile, ma dovete tenere per voi certi pensieri e opinioni nelle prossime 24 ore. C’è abbastanza divisione nel mondo e non migliorerete le cose dicendo a tutti che hanno sbagliato. Voto: 6

Capricorno – Non tutti condividono il vostro grande cervello o la vostra capacità di arrivare alla radice di un problema, quindi, prendete in considerazione coloro che stanno lottando per capire cosa sta succedendo e cosa deve essere fatto al riguardo. Voto: 7,5

Acquario – Sembra che voi stiate ripensando a qualcosa in cui solo poco tempo fa credevate completamente. Potrebbe essere una questione di istinto, ma se guardate ai fatti e applicate il buon senso alla situazione saprete per certo che è ora di smettere.

Voto: 7

Pesci – Non dovete permettere ai dubbi su voi stessi di schiacciarvi. I vostri pensieri dipingono la vostra vita e se permettete al pensiero negativo di guidarvi, è improbabile che finirete in qualche posto buono. Cercate di essere ridicolmente positivi in ogni momento e in tutte le situazioni. Voto: 6,5