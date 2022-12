Secondo l'oroscopo del 10 dicembre 2022, per i Sagittario sono in arrivo delle novità. I Gemelli, invece, sono in grande ripresa, soprattutto emotiva.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete un po' troppo emotivi e la cosa potrebbe portare alla nascita di qualche problema dal punto di vista sentimentale. Non riuscite ad essere molto obiettivi in questo momento.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 10 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più temerari. Questo è il momento di aprire gli occhi e di non fidarsi di tutti in ambiti sentimentale.

10° Scorpione: chi ha avuto dei disguidi dal punto di vista sentimentale potrà recuperare. Cercate di rimandare i chiarimento. Oggi è una giornata un po' agitata, basterà aspettare domani.

9° Sagittario: ci sono delle novità in arrivo per voi. L'anno nuovo vi porterà tante sorprese, ma dovete cercare di essere pazienti e, soprattutto, di non precludervi alcuna opportunità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° Capricorno: la magia del Natale comincia a farsi sentire, ma voi siete ancora un po' turbati per qualcosa che fa riferimento al vostro passato. Non siate troppo esigenti sul lavoro.

7° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 dicembre vi invitano a mettere da parte l'orgoglio.

A furia di mantenere il punto potreste perdervi delle occasioni importanti.

6° Vergine: siete in balia dei sentimenti e delle vostre emozioni. Questo è il momento giusto per essere un po' più audaci. In ambito professionale, invece, non vi conviene esporvi troppo.

5° Acquario: giornata ricca di sorprese per voi. Siete desiderosi di trascorrere del tempo in compagnia delle persone care.

Le stelle vi invitano a non essere troppo sospettosi di tutte le persone che vi circondano.

Oroscopo primi quattro segni del 10 dicembre

4° in classifica Ariete: spesso tendete a dare più peso all'apparenza piuttosto che alla sostanza. Dovete essere loquaci e cogliere al volo determinate occasioni. Non perdetevi in un bicchiere d'acqua.

3° Cancro: siete sulle montagne russe dei sentimenti. Adesso vi sentite con il cuore particolarmente addolcito. Non abbiate paura di osare e di esternare in maniera schietta e sincera quello che vi passa per la testa.

2° Toro: i colpi di testa sono all'ordine del giorno quando si tratta di voi. Cercate di non essere troppo imprevedibili. In amore le persone che vi circondano desiderano vivere un po' di stabilità e non farà male neppure a voi.

1° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 10 dicembre 2022 denotano l'inizio di un momento sfavillante per voi, sia sul lavoro, ma soprattutto in amore, avete riguadagnato fiducia in voi stessi.