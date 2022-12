L'oroscopo del 4 dicembre 2022 consiglia ai segni dell’Ariete e dello Scorpione di bloccare tutto ciò che stanno facendo e di fare una lunga riflessione. I nati in Pesci devono smettere di essere disfattisti, mentre gli individui che appartengono al segno del Toro devono essere meno egocentrici. Per sapere che voto hanno assegnato gli astri alla vostra giornata, qua trovate le previsioni astrologiche per il giorno 4 dicembre e rivolte a ogni segno dello zodiaco.

La giornata di domenica 4 dicembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Stoppate tutto ciò che state facendo, sia a casa che al lavoro, e cercate di vedervi attraverso gli occhi degli altri.

Potreste rendervi conto che non è facile essere nei panni degli altri e capire come mai non sono d’accordo con voi, ma dovete accettarle così come sono. Voto: 6,5

Toro – Cercate di non essere così egocentrici nelle prossime 24 ore. Sembra che ultimamente voi siate stati un po’ troppo presi dai vostri piccoli problemi e potreste aver trascurato alcune delle cose più importanti che accadono nel mondo. Aprite gli occhi. Voto: 6,5

Gemelli – Quando si parla con persone care e fidate non dove esserci un argomento tabù. Se avete qualcosa da dire, ditelo senza paura. Se certe persone non vogliono sentire la verità, possono coprirsi le orecchie. Voto: 7

Cancro – Sembrate insolitamente timorosi al momento.

Qualunque sia il motivo, dovete superarlo rapidamente perché il quadro cosmico sta cambiando e verso la metà della prossima settimana ci saranno molte opportunità per andare avanti. Smettetela di preoccuparvi. Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 4 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Non fate troppe richieste nelle prossime 24 ore, né a voi stessi e né ad altre persone.

Adottando un approccio più rilassato alla vita, è più probabile che attiriate il tipo di situazioni di cui potete godere personalmente e da cui trarre profitto finanziariamente. Voto: 7

Vergine – Potrebbe esserci un po’ di tensione nell’aria nelle prossime ore, ma non è necessariamente una brutta cosa. Quello che dovete ricordare in ogni momento è che non potete assolutamente controllare tutto ciò che sta accadendo intorno a voi, ma potete adattarvi in maniera intelligente.

Voto: 6,5

Bilancia – Di natura siete fiduciosi, ma dovete riconoscere che non tutti condividono il vostro marchio di fiducia in voi stessi. Se volete che gli altri facciano qualcosa per voi, dovrete ispirarli e motivarli a essere più coraggiosi, così faranno meglio. Voto: 7

Scorpione – Un certo numero di cose potrebbe essere andato storto negli ultimi tempi, ma ciò che dovete fare è farvi scivolare le cose di dosso, mettere in stand-by tutto ciò che state facendo e riflettere sulla vostra vita. Vi sarà di grande aiuto. Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni di domenica 4 dicembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – C’è qualcosa che non vedete l’ora di fare, ma una volta che siete dentro vi renderete conto che non era proprio difficile da realizzare.

Chissà, potreste persino scoprire che vi piace molto essere messi alla prova. Voto: 7,5

Capricorno – Secondo l'Oroscopo state inseguendo qualcosa che non potete avere e che non porterebbe nulla di buono nella vostra vita. Accettate il consiglio cosmico e lasciate perdere tutto. Voto: 6,5

Acquario – Gli eventi recenti vi hanno rallegrato e ciò che accadrà questa domenica farà in modo che il sorriso rimanga saldamente fissato sul vostro viso. Non date nulla per scontato, però. Il buon senso e l’esperienza dovrebbero farvi capire che i bei tempi non dureranno per sempre. Voto: 7

Pesci – Cercate di non essere troppo disfattisti questo periodo. Ci sono stati momenti negli ultimi tempi in cui ogni mossa che avete fatto sembrava finire con un fallimento, ma quei giorni stanno volgendo al termine. La vostra fiducia tornerà la prossima settimana e nuoterete a meraviglia. Voto: 6,5