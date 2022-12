L'Oroscopo di domenica 4 dicembre è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche tendono ad evidenziare gli aspetti principali della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro, come Leone e Scorpione, non riusciranno a trattenere la rabbia, mentre altri, come Toro e Capricorno, si dedicheranno solamente al partner.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 dicembre.

Previsioni astrologiche di domenica 4 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: le stelle non saranno dalla vostra parte. Purtroppo, vi troverete ad affrontare una situazione complessa sotto il profilo sentimentale.

Dovrete fare appello alla vostra forza di volontà per riuscire a superare questo momento di crisi. Il partner non sarà collaborativo, ma apparirà più confuso e teso che mai. Gli amici non vi daranno il supporto desiderato.

Toro: la giornata sarà molto positiva dal punto di vista sentimentale. Potrete condividere uno splendido rapporto con il partner. Tenderete a dare un enorme valore alla vostra relazione, anche se saprete di dover percorrere ancora tanta strada. Vi concentrerete anche sulle vostre passioni e proverete a scoprire nuovi hobby. Gli amici adoreranno essere coinvolti.

Gemelli: avrete bisogno di trascorrere un po' più di tempo con la vostra famiglia. Vi renderete conto di esservi allontanati nell'ultimo periodo.

Vorrete organizzare qualcosa di divertente da fare tutti insieme, ma sarete anche intenzionati a parlare dei vostri sentimenti. Vivrete un momento molto intenso dal punto di vista emotivo e spirituale.

Cancro: avrete un'incrollabile fiducia in voi stessi. Sarete sicuri della vostra idea e non vi farete influenzare dalle persone che vi staranno intorno.

Il partner avrà un ruolo importante, ma non acquisirà peso nelle dinamiche della vostra famiglia. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di essere sempre sinceri con voi e con gli altri.

Oroscopo del 4 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: tenderete a perdere facilmente la pazienza. Avrete bisogno di sfogarsi, però, forse, sceglierete le modalità sbagliate per farlo.

Le persone attorno a voi cercheranno di farvelo notare, ma le loro parole resteranno inascoltate. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi travolgere dall'impulsività, ma di agire con più prudenza.

Vergine: sarete caratterizzati da una fortissima curiosità. Non vi fermerete a una spiegazione superficiale, ma vorrete andare oltre. Questo vi consentirà di alimentare il lato più profondo di voi stessi. Dal punto di vista sociale, non amerete attirare l'attenzione perché avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere da soli. La prossima settimana inizierà con il botto.

Bilancia: farete emergere il vostro spirito romantico. Non potrete fare a meno di dedicare parole ricche d'amore al partner.

Verranno accolte con gioia e affetto, ma sarà importante non correte troppo. Rispettare determinate tempistiche, infatti, vi consentirà di cogliere le sfumature di ogni situazione. I consigli, se sensati, saranno ben accetti.

Scorpione: non sarete affatto propensi a perdonare. Al contrario, vorrete sempre avere ragione. Questa giornata si trasformerà in un vero tira e molla. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non superare determinati limiti perché né il partner né gli amici saranno disposti a supportarvi in certe situazioni. Non ci sarà una grande crescita emotiva.

Previsioni zodiacali del giorno 4 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarà una giornata decisamente negativa.

Verrete travolti da un velo di tristezza che vi accompagnerà fino a sera. Cercherete di non alimentare questo stato d'animo, ma non sarà affatto semplice. Neanche i vostri hobby preferiti riusciranno ad aiutarvi. Per il momento, sarà importante mantenere la calma e provare a distrarvi.

Capricorno: la passione sarà fondamentale nel rapporto di coppia. Avrete grande fiducia nel partner, anche per le cose più importanti. Il vostro rapporto crescerà molto e il feeling non farà altro che diventare più forte. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non trascurare gli amici e di tenere in considerazione la loro opinione.

Acquario: sarete rilassavi e comprensivi. La vita in famiglia vi darà molte soddisfazioni.

Le recenti liti si calmeranno e riuscirete a costruire qualcosa di buono. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di esternare sempre il suo punto di vista. Mentire per non dare adito a nuove discussioni, infatti, non sarà la decisione giusta.

Pesci: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Farete fatica a fare il punto della situazione, però, non per questo, apparirete deboli. Al contrario, dimostrerete di essere dotati di grande determinazione. Potrebbe essere il momento giusto per regalarvi una rilassante sessione di shopping o un momento divertente nel vostro posto preferito.