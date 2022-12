È pronto l'oroscopo del 5 dicembre 2022 per i single. Secondo le stelle, sarà una giornata d'incertezza per i cuori solitari dell'Ariete e molto attiva per i single del Cancro. I nati in Bilancia devono smettere di fare sceneggiate di gelosia, i single dell'Acquario sono impegnati a organizzare una vacanza, per staccare la spina. A seguire, le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di lunedì 5 dicembre e i consigli delle stelle per i single.

L'oroscopo dei single, lunedì 5 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Aspettatevi una giornata di incertezza.

Vi sentirete confusi e non saprete scegliere tra il desiderio di incontri nuovi e stimolanti o il desiderio di pace e di regolari attività quotidiane. Il consiglio dell'Oroscopo è di scegliere la prima opzione: chiunque vorrebbe qualcuno come voi al proprio fianco.

Toro – Volete solo una persona da amare. Siate pazienti, anche se non accadrà adesso, ci saranno un sacco di opportunità nel prossimo futuro. Non importa se siete single per scelta o per sfortuna. Se siete nati nella terza decade, saprete conquistare la preda più difficile e farle sopportare ogni vostro capriccio. Consiglio del giorno: non ignorate che vi è sempre stato affezionato.

Gemelli – Smettetela di essere sempre imbronciati, perché questo mese di dicembre vi regalerà alcuni momenti passionali.

Voi della terza decade riuscite a essere sempre in sintonia con tutte le persone che sono in mezzo a voi. Sapete come farvi amare. Le stelle consolano i single che hanno ricevuto il due di picche. Consiglio quotidiano: non confondete l’infatuazione con l’amore della vostra vita.

Cancro – Giornata molto attiva, soprattutto per coloro che sono nati nella terza decade.

Viaggi e vacanze natalizie saranno legate alle vicende sentimentali. Molti single del Cancro rivivranno emozioni perdute da tempo e scoppieranno di vitalità, che non sapevano di avere. Qualche consiglio? Continuate a sognare l’amore da favola: non mollate e otterrete ciò che avete sempre sognato.

Previsioni astrologiche del 5 dicembre per i cuori solitari: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Cercate di essere un po’ proattivi. Non volete davvero passare la vita a sgranocchiare pop-corn davanti alla Tv, vero? Sfruttate al massimo le stelle gentili. Se siete nati nella terza decade, lasciate lavorare la fantasia e vi divertirete, anche a casa. Non trascorrete la serata da soli, anzi, chiamate un amico e organizzate qualcosa di divertente. Se volete un consiglio, pensate prima di parlare: potreste pentirvi di aver detto troppo.

Vergine – Rallegratevi, non c’è alcuna garanzia che sarete single a vita. Un incontro inaspettato potrebbe aprire nuove opportunità. I nati nella prima decade di solito si sentono calmi e tranquilli riguardo alla loro relazione, ma questa potrebbe essere interrotta da un disaccordo.

La persona che vi piace potrebbe spezzarvi il cuore, dicendo che vuole solo amicizia da voi. L'oroscopo consiglia di mostrare il vostro interesse per la persona che ricambia i vostri sentimenti.

Bilancia – La vostra pazienza ha raggiunto il limite e avete intenzione di sbarazzarvi della persona che è interessata a voi. Non ha senso continuare a usare le buone maniere. I nati della prima decade potrebbero innamorarsi perdutamente e se il fortunato è un Cancro, le scintille non mancheranno. Le stelle consigliano di limitare le scene di gelosia: potrebbero essere molto fastidiose.

Scorpione – Le stelle sono e saranno favorevoli per qualche tempo. Approfittate di questo per correre qualche rischio.

Se vi piace una persona, è il momento di dichiararsi. La tristezza sopraggiunge nelle ore serali, sentite il disperato bisogno di avere l’anima gemella al vostro fianco, volete le calde braccia di qualcuno intorno a voi. Gli astri vi consigliano di vivere la vita in maniera spericolata, senza preoccuparvi di problemi inutili.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 5 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Attenzione, se giocate troppo con il fuoco, potreste scottarvi. Pensate piuttosto a voi stessi, a soddisfare qualche desiderio personale, a un look che vi incuriosisce davvero. Voi nella terza decade vi lascerete andare all’amore. Le stelle vi consigliano di rilassarvi e trascorrere del tempo con la famiglia.

Preparatevi ad accogliere sorprese piacevoli.

Capricorno – Aspettatevi un periodo di alti e bassi che potrebbe essere piuttosto stressante. Se siete nati nella seconda decade, proverete sentimenti romantici nei confronti di una persona dell’Ariete e, essendo determinati, otterrete esattamente quello che volete. Se volete un consiglio, non abbiate paura di sbagliare. Esprimete i vostri sentimenti con sincerità.

Acquario – Alcune relazioni d’amore si romperanno definitivamente e questo potrebbe farvi tirare un sospiro di sollievo. I nati nella seconda decade pianificano una vacanza, magari in un posto caratteristico, lontano dalla quotidianità. Alcuni single del segno decidono di trascorrere la serata in casa, la tristezza inizia a deprimerli.

Le stelle vogliono aiutarvi, quindi, fareste meglio a uscire dal vostro guscio. Il consiglio dell’oroscopo è di evitare abitudini noiose che potrebbero danneggiare i rapporti affettivi.

Pesci – Continuate a sognare l’amore eterno, eppure dite di amare la libertà. Ma le stelle sanno la verità e hanno una piacevole sorpresa per voi. Dareste qualsiasi cosa per una serata di alta passione e sentimenti. Le stelle hanno deciso di accontentarvi dandovi la possibilità di conoscere una persona intrigante. Il consiglio del giorno: siate un po’ più rilassati emotivamente.