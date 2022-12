Secondo l'oroscopo del 5 dicembre 2022 la vita amorosa dei nativi dei Gemelli sarà tranquilla, per gli innamorati Vergine tutto filerà liscio. Per i nativi del Leone si prospetta una serata all’insegna del romanticismo, mentre per i nati in Acquario sarà un’altra giornata piena di sfide. Se siete curiosi di sapere come sarà la vostra giornata a livello amoroso, ecco le previsioni delle stelle per il giorno 5 dicembre e rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo amoroso del 5 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Il vostro partner sarà molto felice di vedervi in vena di abdicare.

Potreste discutere animatamente con la vostra dolce metà. Tuttavia, non dovreste intraprendere alcuna attività senza averne discusso con il vostro amore. La decisione dovrebbe essere presa insieme, sostiene l'Oroscopo quotidiano dell'amore.

Toro – Potreste essere molto aperti e loquaci riguardo alle vostre emozioni. Le stelle rivelano che tendete a essere possessivi riguardo ai vostri bisogni e desideri. Dovete essere un po’ responsabili della vostra relazione. Pertanto, è meglio se capite il vostro partner e semplificate la situazione.

Gemelli – La vostra vita amorosa rimane tranquilla. La fiducia rafforzerà sempre di più il vostro rapporto di coppia. State dando del tempo di qualità alla vostra dolce metà.

Alcuni nativi dei Gemelli continuano a cercare una relazione a lungo termine. È molto probabile che una conversazione romantica stimoli la vostra passione.

Previsioni dell'amore, lunedì 5 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Potreste divertirvi con il vostro partner. La creatività che coltivate in questo periodo vi aiuterà a esprimere meglio il vostro amore per la persona amata.

Siete speciali agli occhi della vostra anima gemella.

Leone – Vi attende una serata romantica con la vostra dolce metà e ci sarà anche l’opportunità di affrontare nuovi progetti di vita comune. I giovani del segno che hanno una relazione potrebbero sorprendere la persona amata, portandola a vedere un film romantico al cinema o mangiando in un ristorante accogliente.

Vergine – Tutto fila liscio nella vostra vita amorosa. Tuttavia, potreste non aver pianificato ancora una serata romantica. Se la nostalgia prende il sopravvento, condividete alcuni pensieri con il vostro partner. Per chiudere la giornata, guardate insieme alcuni film romantici del passato.

Astrologia dedicata alla giornata di lunedì 5 dicembre per l'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questa è una bella giornata per flirtare e non dovreste rovinare la vostra relazione in corso, consiglia l'oroscopo dell'amore. Vi sentirete abbastanza sicuri da mostrare le vostre capacità creative come cantare o ballare, e questo piacerà moltissimo al vostro partner. Le coppie appena nate daranno il benvenuto a nuovo periodo romantico.

Scorpione – È una giornata decisamente positiva sul fronte delle relazioni d’amore. Divampano sentimenti e passione dentro di voi, tuttavia, non dovreste assumere un atteggiamento avventuroso e infantile ma dovreste dedicarvi di più alle attività che potete fare con il vostro partner.

Sagittario – Trascorrete del tempo di qualità con la vostra famiglia e la persona amata. Vi sentirete liberi di porre qualsiasi domanda ai vostri cari e loro vi daranno le risposte. Otterrete anche l’apprezzamento della vostra dolce metà. Questo alla fine migliorerà la fiducia nella relazione.

La giornata del 5 dicembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Chi è lontano da casa e dalla famiglia per qualche incarico tornerà dopo un viaggio di successo.

È ora di fare le valigie poiché la persona amata vi sta aspettando. Essere in contatto con il vostro partner frequentemente vi avvicinerà sempre di più.

Acquario – State affrontando alcune sfide nella vostra vita amorosa. Capire la persona che amate potrebbe richiedere del tempo. Tuttavia, dovete prestare attenzione alla vostra anima gemella. Essere onesti e sinceri con il vostro amore manterrà un buon legame, afferma l'oroscopo dell'amore.

Pesci – Secondo le stelle, gli innamorati saranno pronti a godersi alcuni momenti felici con il loro partner. Se vi siete separati, oppure la vostra storia è finita da un bel po’, presto troverete un nuovo amore. Le coppie sposate, a volte, possono sentirsi distaccate ma amano esplorare destinazioni diverse.