Prende il via la seconda settimana del mese di dicembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 5 dicembre 2022 con le indicazioni e le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore potranno accadere molte cose in questa giornata, potranno realizzarsi finalmente dei progetti. Nel lavoro, se cercate qualcosa di nuovo agite in questo momento.

Toro: per i sentimenti, se una storia non è stata vissuta come avreste voluto ma la Luna nel segno potrà comunque aiutare in questa giornata. Nel lavoro state attenti dal punto di vista economico.

Gemelli: a livello sentimentale, se ci sono stati dei contrasti ora le cose andranno meglio. Gestite al meglio i vostri rapporti. Nel lavoro non è facile in questo momento vivere un progetto come avreste desiderato.

Cancro: in amore in questa giornata vi sentirete più forti e in grado di gestire tutto quello che arriva. Sarà possibile riscattarsi. A livello lavorativo le cose che farete in questa giornata andranno meglio, se ci sono delle richieste da fare agite adesso.

Leone: per i sentimenti bisogna trovare uno stato di maggiore serenità, non sottovalutate gli incontri che partiranno adesso. Nel lavoro molti problemi andranno a risolversi ma ci sono ancora questioni da affrontare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore fase che comporta maggiore agitazione, Venere però a breve sarà nel segno e vi permetterà di essere più forti.

Nel lavoro momento migliore, sarà possibile ricevere qualche conferma da qui ai prossimi giorni.

Bilancia: per i sentimenti c'è voglia per i single del segno di innamorarsi. Siate più attivi e puntate a nuove conoscenze. Nel lavoro periodo in cui potrete definire dei rapporti.

Scorpione: a livello sentimentale situazione nel complesso che sembra portare a dei miglioramenti, dovete però cercare di rimanere più sereni.

Nel lavoro evitate di fare il passo più lungo della gamba.

Sagittario: in amore ci sarà la necessità di dover affrontare qualcosa di nuovo ma la forza comunque non manca. Nel lavoro, se avete un'attività part time o dei progetti arriverà a qualcosa di importante.

Capricorno: a livello sentimentale con la Luna favorevole maggiore forza in questa fase, ma evitate di fare troppe cose assieme.

Nel lavoro molti sono alla ricerca di qualcosa di nuovo, carriera in via di evoluzione.

Acquario: per i sentimenti se c'è in mente qualcosa da dire siate cauti, prudenza in questa giornata. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio potrebbe andare incontro alcune difficoltà di gestione con altre persone.

Pesci: in amore momento che vi vede maggiormente agitati ma delle soluzioni presto arriveranno. Nel lavoro dovete aspettare le prossime giornate prima di ripartire.