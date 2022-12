Secondo l'oroscopo del 21 dicembre 2022 i Gemelli sono un po' sotto pressione, forse è il caso di riflettere attentamente sul futuro. Per quanto riguarda i Leone, invece, sono molto razionali.

Oroscopo ultimi quattro in classifica

12° in classifica, Acquario: non aspettate che siano le occasioni a bussare alla vostra porta, ma siate risoluti e determinati e fate voi il primo passo, vedrete che non ve ne pentirete.

11° Bilancia: momento un po' altalenante in amore. Se dovete fare un colloquio importante o prendere una decisione seria, cercate di rimandare di almeno un paio di giorni: non siete molto lucidi.

10° Vergine: l'Oroscopo del 21 dicembre vi invita ad andare un po' più a fondo nelle cose. Se i conti non tornano, cercate di capire quale sia la causa. In ambito professionale potrebbe esserci qualche tensione, mantenete la calma.

9° Leone: dello zodiaco siete sicuramente tra i segni più razionali. Talvolta, però, nella vita è importante anche darsi da fare e lasciare che sia il cuore a dirigere la scena. Nel lavoro, invece, fate bene ad avere la testa sulle spalle e i piedi ben saldi a terra.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Pesci: non ci sono grosse novità in arrivo nel lavoro, siete in una fase di stallo, forse perché c'è qualcosa dall'interno che vi blocca. Cercate di capire quale sia la natura del problema.

7° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 21 dicembre vi vedono particolarmente determinati, forse anche troppo. Cercate di capire quando sia giunto il momento di mollare la presa e di passare altrove.

6° Ariete: nella vita bisogna essere coraggiosi e a voi questa caratteristica non manca di certo. Amate mettervi in gioco e soprattutto vi piacciono le sorprese.

Attenti, però, a quelle un po' più sgradevoli.

5° Gemelli: siete un po' sotto pressione. Ci sono delle decisioni da prendere, quindi è il caso di darsi una mossa. Siete un po' frenati in ambito sentimentale, cercate di aprirvi un po' di più.

Oroscopo primi quattro segni del 21 dicembre

4° in classifica, Capricorno: nella vita a volte giunge il momento di fare i conti con la realtà e di assumersi le responsabilità delle proprie azioni.

Questo è il momento di "crescere".

3° Scorpione: buon momento per consolidare i vostri obiettivi. L'anno nuovo potrebbe portarvi tante sorprese, quindi cercate di essere cauti e pronti a tutto.

2° Sagittario: non amate i giochi di potere, per voi è si oppure no. Talvolta, però, in amore il tira e molla potrebbe rendere il rapporto un po' più spiritoso.

1° Cancro: l'oroscopo del 21 dicembre vi esorta a brillare. La giornata comincerà nel migliore dei modi e potrebbe concludersi con una sorpresa dal punto di vista sentimentale: lasciatevi spiazzare.