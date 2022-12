Secondo l'oroscopo del 29 dicembre 2022, i nati sotto il segno del Cancro stanno per fare dei passi in avanti. Gli Acquario stanno vivendo degli alti e bassi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: ci sono alti e bassi nel vostro umore. Cercate di non essere troppo distratti in ambito sentimentale, o potreste pentirvene. L'Oroscopo del 29 dicembre vi esorta alla cautela.

11° Gemelli: ricordate sempre che ogni lasciata è persa. In amore è importante capire quale sia la direzione che volete prendere. Specie se desiderate un rapporto stabile, sarebbe opportuno fare un po' di chiarezza.

10° Capricorno: giornata interessante e piena di impegni, forse anche troppi. Avete la testa confusa e questo potrebbe causare un po' di malumori. Soprattutto in amore è opportuno essere più comprensivi.

9° Sagittario: ci sono delle novità in arrivo sul lavoro, ma dovete tenere gli occhi ben aperti. Questi giorni potrebbero rivelarsi più impegnativi del previsto, è tempo di fare un bilancio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: meglio non essere troppo litigiosi. In questo periodo potreste essere offuscati dalla gelosia e la cosa potrebbe generare qualche turbamento, siate attenti.

7° Ariete: l'oroscopo del 29 dicembre vi invita a tirare un po' le somme dell'anno appena trascorso.

Siete soddisfatti della vostra vita e di quello che avete ottenuto? Se la risposta è negativa, cercate di intervenire laddove necessario.

6° Toro: ci sono momenti nella vita in cui è importante prendere delle decisioni drastiche. Non bisogna temporeggiare quando a parlare è il cuore. Cercate di non essere troppo distaccati in amore.

5° Cancro: non perdetevi in chiacchiere e andate dritti al sodo. Ci sono delle novità in arrivo, pertanto, è il caso di tenere gli occhi ben aperti. Le coppie stabili potrebbero compiere qualche passo in avanti.

Oroscopo segni fortunati del 29 dicembre

4° in classifica Vergine: nel lavoro ci sono momenti in cui è necessario impegnarsi e realizzare i propri obiettivi.

Ci sono delle novità in arrivo, pertanto, è bene essere preparati.

3° Leone: in amore vi sentite un po' indecisi. Se siete con il piede in due scarpe, cercate di non protrarre ancora a lungo questa situazione. Buon momento per quanto riguarda le coppie stabili.

2° Pesci: giornata moto proficua sul lavoro. Approfittatene per chiudere tutte le faccende in sospeso, in modo da non rimandare nulla all'anno nuovo.

1° Bilancia: l'oroscopo del 29 dicembre vi invita ad essere maggiormente indipendenti. Nella vita è importante capire il proprio valore ed enfatizzarlo al massimo. Questo è un ottimo momento per emergere.