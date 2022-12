Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 28 dicembre 2022, l'Oroscopo presenterà una situazione astrologica quasi usuale alle giornate precedenti, eccezion fatta per il segno del Vergine alle prime posizioni nella classifica giornaliera.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Scorpione al 'top'

1° Scorpione: l'amore potrebbe fare faville nel corso della giornata di mercoledì, con qualche incontro che potrebbe farvi battere forte il cuore dopo tanto tempo. Nelle coppie invece si svilupperà una sintonia che potrebbe portare anche ad un ulteriore passo in avanti.

2° Vergine: il periodo di festa di Natale vi ha dato una carica senza eguali, e ora come ora riprendere le normali attività vi darà una ulteriore spinta a fare sempre di più e meglio. Secondo l'oroscopo ora l'essere produttivi vi spingerà a prendere anche qualche decisione importante con il partner.

3° Leone: avrete una giornata eccezionale con la persona amata, che probabilmente vi spingerà anche a fare una proposta decisamente interessante per l'ambito privato. Darvi delle chance sul lavoro da soli potrebbe portarvi ad una fortuna inaspettata.

4° Toro: l'amicizia sta davvero facendo molte cose positive nel periodo natalizio, senza contare che anche in futuro le cose rimarranno pressoché le stesse.

Sperimenterete altri successi che con tutta probabilità potrebbero portare la vostra carriera a fare un salto di qualità non indifferente.

Ariete casalingo

5° Ariete: l'atmosfera domestica sarà più che ottima, ma per quanto riguarda l'ambito lavorativo state verificando un lieve ribasso che sinceramente non vi sta molto a genio.

Con l'amore potreste avere quella marcia in più sulla parte della comunicazione per poter ridare alla vostra relazione amorosa un tono nuovo e positivo.

6° Sagittario: avrete qualche bella notizia che potrebbe fare al caso vostro con gli affari e che non potreste rifiutare. Secondo l'oroscopo anche sul piano delle amicizie potrebbe verificarsi qualcosa di speciale, come una riappacificazione oppure l'incontro con una persona che non vedevate da tanto tempo a questa parte.

7° Acquario: avrete una piccola discussione che però si risolverà nell'arco di pochissimo tempo. Avrete modo di fare qualche strappo alla regola prolungato che durante le festività sarà più che concesso. Secondo l'oroscopo avrete in mente un'idea davvero molto eccezionale.

8° Pesci: impegnarvi adesso potrebbe portarvi a dei grandi risultati in futuro. Sarà bene essere parsimoniosi con il vostro denaro, anche se ora come ora farvi dei regali potrebbe portare solo benefici al vostro animo. Non sempre riuscirete ad intendervi con la persona amata.

Capricorno in ribasso

9° Capricorno: state attraversando un terreno abbastanza scivoloso, per cui evitate di fare passi troppo affrettati sul lavoro che potrebbero compromettere dei progetti importanti, e per esteso anche la carriera.

Secondo l'oroscopo potreste avere difficoltà comunicative con il partner.

10° Bilancia: affrontare delle controversie sul lavoro potrebbe farvi alzare di molto il nervosismo e lo stress, ma darvi della tregua anche con le conoscenze potrebbe farvi semplicemente bene. Secondo l'oroscopo dovreste evitare di fare le ore piccole.

11° Cancro: avrete i nervi a fior di pelle, e con una situazione emozionale molto precaria potrebbe essere difficile conciliare lavoro e casa. Molto probabilmente una serata per conto vostro sarà esattamente ciò di cui avrete bisogno per poter ristabilire un certo equilibrio.

12° Gemelli: state attraversando un periodo di stanchezza che potrebbe impedirvi di fare qualcosa a cui tenete, nonché essere abbastanza negligente con alcune mansioni. Il carattere delle vostre azioni potrebbero non essere all'altezza delle situazioni professionali in atto. Secondo l'oroscopo dovreste riposare per recuperare le forze.