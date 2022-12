Il Natale è ormai alle porte l'augurio è che tutti possano trascorrerlo serenamente con le loro famiglie. L'oroscopo per questa giornata prevede che sarà così per la maggior parte dei segni zodiacali, in particolar modo per il Toro e per il Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni astrali per tutti e 12 i segni.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: l'Oroscopo per i nati sotto il segno dell'Ariete prevede che il meritato riposo sarà per voi particolarmente ristoratore. Vi sentirete in pace col mondo e avrete la possibilità di trascorrere una tranquilla e piacevole giornata con le persone a voi più care.

Toro: come preannunciato, per il Toro l'oroscopo prevede una delle migliori giornate dell'ultimo periodo grazie al transito della Luna in Venere. In particolare, una lieta notizia in famiglia vi riempirà il cuore di gioia, come una nuova nascita o un matrimonio in programma.

Gemelli: per i nati sotto il segno dei Gemelli la giornata procederà come programmato da tempo. Non avrete grossi intoppi se non qualche piccola incomprensione con qualche familiare che proverà a mettervi i bastoni tra le ruote. In ambito sentimentale potrebbe scattare la scintilla che cercavate da tempo.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: fate attenzione a non affaticarvi troppo anche nel corso di questa giornata speciale.

Cercate di trovare conforto nella vicinanza delle persone a voi più care e la giornata filerà liscia.

Leone: per i nati sotto il segno del Leone l'oroscopo annuncia importanti novità in arrivo nel corso della giornata di Natale. Fate attenzione a non lasciarvele sfuggire in quanto non capirete la loro portata sin da subito.

In amore ritroverete la serenità e la passione.

Vergine: anche per voi il consiglio è quello di riposare dopo il duro lavoro che ha caratterizzato l'intero anno e le ultime settimane in particolar modo. Recuperate le forze in vista dell'ultima settimana dell'anno, la quale sarà comunque abbastanza impegnativa.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: l'oroscopo per la Bilancia consiglia di sorvolare e non dare troppo peso alle piccole incomprensioni che si possono generare quando l'intera famiglia si riunisce a Natale. Il vostro modo di fare vi permetterà comunque di uscirne alla grande. In amore cercate di dare attenzione ai piccoli gesti.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione la fatica inizierà a farsi sentire a causa dei numerosi impegni dell'ultimo periodo. Finalmente avete però la possibilità di farvi da parte e far valere le vostre ragioni.

Sagittario: per il Sagittario nessuna grande novità in arrivo. Anche per voi è tempo di riposo in questa lieta giornata di festa.

Non pensate troppo al lavoro che vi aspetterà nei giorni successivi e cercate di ricaricare le pile. Qualche piccola novità in ambito sentimentale potrebbe provocarvi un brivido sulla pelle.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno: l'oroscopo per il Capricorno consiglia di cercare rifugio nelle piccole cose in quanto saranno proprio quelle a riempirvi il cuore di gioia nel corso della giornata di Natale. La vostra giornata sarà particolarmente fortunata grazie al transito della Luna in Venere.

Acquario: per i nati sotto il segno dell'Acquario l'oroscopo prevede una particolare compatibilità nel corso della giornata di Natale col segno della Bilancia. Non lasciatevi sfuggire questa occasione in quanto potrebbe scattare la scintilla in ambito sentimentale proprio durante questa meravigliosa giornata.

Pesci: per i Pesci, la fatica della vigilia di Natale inizierà ad avere la meglio sul vostro fisico e non vedete l'ora che la giornata finisca. Cercate di non perdere il controllo e tutto procederà al meglio nonostante la vostra stanchezza cronica.