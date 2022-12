L'Oroscopo di domani 17 dicembre è pronto a dare una forma quanto più veritiera possibile al primo giorno di weekend. Allora, ansiosi di scoprire cosa dicono le stelle in merito al vostro simbolo astrale di nascita? In primo in questo frangente, come sempre del resto, le previsioni zodiacali di sabato relative ai primi sei segni dello zodiaco. A quelli di voi che ancora non avessero bene a mente di quali sono i segni della prima tranche zodiacale diciamo che andremo a trattare in esclusiva solamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei minimi dettagli ciò che avrà da proporre l'oroscopo di domani, sabato 17 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 17 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del giorno 17 dicembre non vede di buon occhio la partenza del weekend. Colpa del Sole in quadratura a Giove, quest'ultimo prossimo ad entrare nel vostro segno. In amore, il vostro egoismo sta spingendo il partner ad allontanarsi da voi. A causa delle solite problematiche di vita (che ben conoscete) vi state concentrando solamente sui vostri problemi e sulle preoccupazioni, trascurando la persona a cui tenete di più. Ultimamente vi sentite un po' sfasati e questo fa sì che i vostri ritmi non coincidano per nulla con quelli delle persone che vi circondano.

Non è il caso di farne un dramma: semplicemente, è un periodo un po' così per cui cercate di stare tranquilli e aspettate che passi la tempesta. Nel lavoro, alcune situazioni vi stanno sfuggendo di mano? Dovreste imparare a delegare qualche attività ai vostri colleghi più giovani, in modo che anche loro possano fare esperienza...

Toro: ★★★. Sabato abbastanza sterile, in questo caso indicato come generalmente con la spunta del "sottotono". In amore, sarà una giornata particolarmente stimolante, così se potete, mettete da parte il lavoro e date maggiore spazio al partner: vi farà certamente bene. Godetevi la compagnia del vostro caro, vi aiuterà infatti, a superare una giornata ricca di nervosismo.

Sarà una giornata grigia, che vi porterà a mettervi alla prova in maniera importante ma con risultati poco incoraggianti. Forse dovreste lasciar perdere le sfide con voi stessi, almeno per un po' e pensare piuttosto a riposarvi. Nel lavoro, sarete costretti a far buon viso a cattivo gioco, perché ci sono delle situazioni che non vi piacciono, ma vi dovrete sforzare di andare d'accordo con tutti per il quieto vivere.

Gemelli: 'top del giorno'. Un ottimo inizio di weekend, di conseguenza anche la domenica si prevede alla grande! In amore, la Luna in trigono al vostro Marte ha in serbo per voi qualcosa di straordinario. Preparatevi a vivere una giornata certamente sorprendente; di certo avrete modo di appagare la vostra curiosità con conversazioni o situazioni molto stimolanti.

Se fosse, fatelo insieme alla vostra dolce metà: ne sarà entusiasta! Se siete alla ricerca di uno scopo nella vita, la risposta potrebbe arrivare in modo magico e imprevisto: le stelle infatti porteranno una ventata di energia positiva alla vostra giornata e questo vi aiuterà a pianificare sabato e domenica in modo eccellente. Nel lavoro, approfittate per osare nuovi investimenti e aumentare le entrate: mettete a frutto nuovi e vecchi contatti.

Oroscopo di sabato 17 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Indicati tra i segni favoriti dalle stelle, questo sabato non avrete alcun problema a primeggiare in qualsiasi campo. In amore, Venere vi renderà più affascinanti del solito, seppur in modo discreto e sofisticato come si addice alla vostra natura riservata e poco propensa a mettersi di fronte alle luci della ribalta.

Nonostante la vostra timidezza però, saprete arrivare al cuore della persona amata (o che vorreste amare), magari con l'intento di trascorrere una buona serata insieme. I vostri desideri sono in costante aumento e in questo momento riuscite pienamente a soddisfarli. Bando all'avarizia quindi: lasciatevi viziare e concedetevi pure delle cose desiderate. Insomma, fatevi un bel regalo: ve lo meritate! Nel lavoro, le stelle sembrano favorire appieno i nuovi contratti e collaborazioni. Approfittate della giornata per concludere trattative o contattare nuovi partners.

Leone: ★★★★. Si prevede sulla carta un periodo buono, anche se in qualche momento interessato da fasi impegnative. In amore, agite secondo il vostro istinto e non esitate troppo sulle scelte da prendere, specialmente se si tratta della vostra relazione, anche perché sicuramente saranno prese di posizione più che giuste.

Vi sentirete in qualche caso finalmente più sereni con chi amate e avrete finalmente l'opportunità di ritrovare voi stessi: questo vi darà una marcia in più per vivere il weekend in armonia e serenità. La vostra influenza sul mondo che vi circonda sarà notevole: nel vostro piccolo saprete incidere sulla vita delle persone che amate con generosità e voglia di donare il possibile, senza pretendere nulla in cambio. Nel lavoro, sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre, come anche crearne una diversa dal solito.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 17 dicembre, predice un ottimo periodo valutato a cinque stelle. In amore, buono influsso astrale dei pianeti che in questo frangente invogliano ad essere seducenti.

Farlo darà modo a tanti del segno di rimettere in gioco sentimenti e passionalità, donando uno slancio irresistibile verso la persona amata. Il gusto per l’avventura vi guiderà in questa giornata di metà dicembre. Certe vostre pulsioni vi porteranno a variare lo spettro dei vostri desideri, inducendovi a varcare spazi sentimentali alternativi. La distanza non vi spaventa, né in amore né in amicizia: quando conoscete in profondità i vostri sentimenti e quelli altrui niente vi potrà mai smuovere. Nel lavoro, le congiunzioni astrali fanno prevedere un certo fermento nell'economia, con ottime occasioni in arrivo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 dicembre.