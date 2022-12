L'oroscopo della giornata di sabato 17 dicembre prevede buone notizie per quasi tutti i segni zodiacali. Per i nati sotto il segno del Cancro è suggerito un po' di sano riposo. Tutto l'opposto per la Vergine, per la quale è suggerito di mettersi all'opera per riscattarsi da una settimana non soddisfacente.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: per i nati sotto il segno dell'Ariete potrebbe essere tempo di riscatto, dopo una settimana molto impegnativa. Se è vero che in amore vince chi fugge, nel vostro caso sappiate che non è così. Potrebbero sorgere alcune incomprensioni ma sarete in grado di reagire nella maniera più adeguata possibile.

Toro: l'Oroscopo per il Toro prevede buone notizie verso il calare del sole, a fronte di una mattinata piuttosto negativa. Il transito della Luna in Venere può agevolare la buona riuscita dei vostri sani propositi. Buone notizie in arrivo per i single.

Gemelli: per i Gemelli la giornata sarà molto soddisfacente sotto tutti i punti di vista. In ambito sentimentale godrete di piacevoli momenti di relax con il vostro partner senza che nulla possa disturbarvi. Prendetevi del sano riposo dal vostro lavoro se ne avete la possibilità.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: come accennato inizialmente, l'oroscopo per il Cancro suggerisce un po' di riposo. La settimana è stata piuttosto stressante sotto vari punti di vista e questo non ha giovato alla vostra salute.

Meglio non tirare troppo la corda o rischiate di dover ricorrere a un lungo periodo di stop che potrebbe interferire con la riuscita dei vostri piani.

Leone: per il Leone è tempo di attese, che, in alcuni casi, potrebbero rilevarsi anche molto frustranti. Provate a osare laddove ne avete la possibilità e cercate di rimanere nell'ignoto, anche se la cosa vi disturba, nei casi più oscuri.

In amore nuove possibilità di riscatto si intravedono all'orizzonte.

Vergine: l'oroscopo per i nati sotto il segno della Vergine suggerisce di darsi da fare per non rimanere troppo indietro rispetto ai loro piani. Questo vale tanto di più per chi non ha avuto le soddisfazioni che si aspettava dalla settimana che ormai volge al termine.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: per la Bilancia, questa giornata sarà sinonimo di affidabilità. Cercate di fidarvi delle persone più care che vi circondano, in quanto saranno loro a farvi superare eventuali criticità che si presenteranno. Dal punto di vista della salute, un miglioramento sotto tutti i punti di vista.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione, l'oroscopo prevede un ribaltamento di fronte rispetto alla giornata di venerdì. Questo può avvenire sia in senso positivo che in senso negativo; prendete spunto dalla giornata precedente, quindi, per affrontare la giornata di sabato. In amore qualche piccola soddisfazione in arrivo.

Sagittario: l'oroscopo per il Sagittario prevede che tutte le peripezie che avrete affrontato nell'arco della settimana che volge ormai al termine, assumeranno un senso nella giornata di sabato.

Spalancate le porte del vostro cuore in quanto una ventata di novità sotto diversi punti di vista entrerà nella vostra vita.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno: per quanto riguarda i nati sotto il segno del Capricorno, una nuova emozionante sfida vi catapulterà in una nuova avventura già a partire dalla mattina. Se non avete le risorse per affrontarla, rischierete di sprofondare al suo interno. Recuperate le energie necessarie e datevi da fare. In ambito sentimentale, la passione potrebbe vacillare a causa di alcune incomprensioni.

Acquario: l'oroscopo per l'Acquario annuncia che non sarete i protagonisti di questa giornata di metà dicembre. Vi sentirete trascurati sia in ambito lavorativo che in ambito sentimentale e proverete, dunque, qualche rammarico.

Pesci: per i Pesci la giornata sarà in salita ma, grazie alla vostra grande forza di volontà, riuscirete a superare anche l'ostacolo che all'apparenza vi sembrava insormontabile. In amore grande giornata per i single; un po' di chiarimenti sono consigliabili per le coppie che si conoscono da tempo.